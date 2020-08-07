【病毒檢測】消息：中山紀念公園體育館改裝作檢測中心　區內市民擔心有風險

▲ 中山紀念公園體育館外已擺放多箱物資。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情未止，港府早前亦已委託華大基因等3間私營化驗所，為高危群組進行病毒檢測；而一輛掛上「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的大型貨車，昨晚被揭停靠中山紀念公園體育館，疑用作協助檢測的地方。

消息指中山紀念公園體育館將改裝成新冠病毒檢測中心，據了解體育館需要至少一星期改裝，待硬件等配套完成後，檢測中心很大機會24小時運作，工作人員至少數百人。消息又指，一旦有需要，會研究是否引入內地支援人員協助。

中西區區議員黃永志質疑，中山公園體育館內是否適合做防疫設施，包括居民最擔心的是中央冷氣問題，會否帶來長遠的影響，甚至是否有過濾病毒的功效。

中西區區議會今下午將召開特別會議，討論「抗議及商討佔用康文署設施做火眼實驗室事宜 」。

▲ 中山紀念公園體育館外亦可見擺放多箱物資。（陳永康攝）

▲ 中山紀念公園體育館被指將改裝作檢測中心，公園外亦有警員駐守。（陳永康攝）

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責任編輯：陳正怡

