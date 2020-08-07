  • 33°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【病毒檢測】消息：中山紀念公園體育館改裝作檢測中心　區內市民擔心有風險

社會 13:39 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中山紀念公園體育館外已擺放多箱物資。（陳永康攝）

本港新冠肺炎疫情未止，港府早前亦已委託華大基因等3間私營化驗所，為高危群組進行病毒檢測；而一輛掛上「華大基因火眼實驗室援港物資」橫額的大型貨車，昨晚被揭停靠中山紀念公園體育館，疑用作協助檢測的地方。

消息指中山紀念公園體育館將改裝成新冠病毒檢測中心，據了解體育館需要至少一星期改裝，待硬件等配套完成後，檢測中心很大機會24小時運作，工作人員至少數百人。消息又指，一旦有需要，會研究是否引入內地支援人員協助。

中西區區議員黃永志質疑，中山公園體育館內是否適合做防疫設施，包括居民最擔心的是中央冷氣問題，會否帶來長遠的影響，甚至是否有過濾病毒的功效。

中西區區議會今下午將召開特別會議，討論「抗議及商討佔用康文署設施做火眼實驗室事宜 」。

中山紀念公園體育館外亦可見擺放多箱物資。（陳永康攝）

中山紀念公園體育館被指將改裝作檢測中心，公園外亦有警員駐守。（陳永康攝）

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡
 

相關文章

【新冠肺炎】 政府擴大社區檢測範圍至觀塘屯門油尖旺區　涵蓋8.6萬市民【附範圍名單】
16:40 2020/08/06
【新冠肺炎】 政府擴大社區檢測範圍至觀塘屯門油尖旺區　涵蓋8.6萬市民【附範圍名單】
【新冠肺炎】新增14間食肆曾有確診人士到訪　包括荃灣羅麥記及馬鞍山Pepper Lunch
今日 10:01
【新冠肺炎】新增14間食肆曾有確診人士到訪　包括荃灣羅麥記及馬鞍山Pepper Lunch
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案
今日 13:05
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案
疫情 中西區 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
10:12 2020/08/06
【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
07:00 2020/08/06
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開
14:48 2020/08/05
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開