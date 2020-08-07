【黎巴嫩爆炸】爆炸一刻女傭飛身救少主逃亡　網民讚人間有情︰真正女英雄

▲ 黎巴嫩大爆炸一刻，有女傭奮不顧身抱起少主逃亡。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口大爆炸，造成最少157人死亡，逾5000人受傷，威力之巨震驚國際。在危難中處處見人心，網上正流傳很多貝魯特爆炸一刻的溫暖畫面，其中一段見到有女傭在家吸塵期間，當爆炸威力衝入屋時，不顧自己安危飛身抱起少主逃亡，獲網民大讚是女英雄。

據英國《太陽報》報道，這次「核爆級」的大爆炸波及半個首都，其中一段正在twitter間瘋傳的閉路電視畫面，見到一名女傭在露台吸塵，女童則在露台一角落獨自玩耍。

女傭抱起少主躲入屋內

期間女傭感到房屋震動，立即停下來探頭視察，女童仍不知就裏步出拾起東西。約6秒之後，大爆炸造成的氣流從窗外衝入，女童被強大氣流推前幾步，女傭在電光火石之間，奮不顧身衝前抱起少主，躲入屋內逃亡。露台的雜物及玩具和雜物被氣流拋至半空，散落一地。

▲ 女傭抱起少主衝入屋內。（影片截圖）

網民大讚真正女英雄

當地記者在twitter上分享這段影片，讚揚該名女傭在危難中，奮不顧身冒險救起小孩。網民亦大讚女傭讓世人看到人間有情、慰藉人心。

在這個混亂的時刻，感恩這位小女孩有一位女性及時抱起她丶安撫她……是真正的英雄。

據《半島電視台》（Al Jazeera）報道，貝魯特大爆炸至今已造成最少157人死亡，超過5000人受傷，官員指出，在港口的搜救行動仍在進行中，預計死傷數字會繼續增加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲