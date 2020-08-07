毒犯以「多啦A夢」漫畫改圖作招徠　警拘41男女涉社交平台販毒

▲ 警方拘捕341名男女涉嫌「販毒」。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科根據線報及深入調查，於日前展開掃毒行動，拘捕41人，包括34男子及7名女子，年齡介乎14至45歲，涉嫌「販毒」，並檢獲總值約132萬元的懷疑大麻及氯胺酮等毒品。

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警方毒品調查科發現，近日有人於社交平台網上公然售賣毒品，經過深入調查後，鎖定30多個社交媒體賬戶，派出警員喬裝買家，並聯同港島總區刑事部作出突擊搜查。在8月4至6日展開拘捕行動，一連三日共拘捕37男4女，年齡介乎14至54歲，其中5人未成年，5人屬中學生、2名為大專生，另有18人報稱無業，其餘人士報稱不同行業，有關人士涉及48宗販運危險藥物罪。行動中檢 5.1公斤大麻，9瓶大麻油、 264克氯胺酮、 200粒搖頭丸、14克冰毒、包裝及吸食工具等，市值132萬。

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▲ 市民可在社交平台上找到相關毒品圖片。（黃傑偉攝）

警方指，案件中毒犯利用Instagram、Facebook及Telegram等熱門平台，明碼實價進行兜售大麻，因平台流傳很多有關大麻的關鍵字，部分主題標籤更有多達5000張相片，有群組上載圖文介紹捲大麻煙的教學。

▲ 「多啦A夢」漫畫被改成一同吸食大麻的圖片。（黃傑偉攝）

此外，有毒犯將「多啦A夢」漫畫改成一張一同吸食大麻的圖片，降低年輕人對吸毒活動的戒心。警方已要求社交媒體公司刪除有關的違法帖文。

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▲ 毒品調查科高級警司吳國章（右）。（黃傑偉攝）

毒品調查科高級警司吳國章指，大部份被捕的人士保釋候查，其中一名被捕男子因涉大量毒品，暫控販運危險藥物罪，今日於觀塘裁判法院提堂。吳指，今次涉案被捕人士，大部份屬年青人，情況令人擔憂，吳呼籲販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪會被判終生監禁及罸款 500萬元，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉