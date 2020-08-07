涉於單位內藏鐵蓮伸縮棍等　裝修工被控管有違禁武器受審

▲ 被告梁彥中否認兩項管有違禁武器罪受審。（經濟日報記者攝）

警方於去年9月底在荃灣一個單位內，搜獲鐵蓮花、伸縮棍、彈叉、彈珠及無線對講機等物品，25歲裝修工人被控2項管有違禁武器罪、1項管有攻擊性武器罪及2項無線電通訊器罪，案件今（7日）於東區裁判法院開審，女警作供指，她當日執行搜查令進入被告住所搜出涉案物品。辯方盤問她，警方當時是否分不清涉案物件屬誰，她表示認同。

報稱為裝修工人的被告梁彥中（25歲），被控於2019年9月30日，在荃灣梨木樹邨1個單位內管有指節套、重力操作鋼棒、2支彈叉、1個彈射器、3袋金屬彈珠及玻璃彈珠，以及無牌管有3部無線電通訊器。

根據承認事實指，案發當日有2名警員到被告住所執行搜查令，當時被告與家人及女友在單位內，警員在被告房間內搜出控罪所指的物品、數部手機、黑色衣物、黑色背包、防毒面罩、手扣及V煞面具等，被告及後自願與警員進行錄影會面。

其後政府化驗所檢驗涉案重力操作鋼棒，即伸縮棍，警察槍械訓練科則檢驗涉案指節套，俗稱鐵蓮花，結果顯示均屬違禁武器。警員另在室內靶場測試彈叉及彈珠，大部份可射穿5米外的木板，警員另以900多克的磚塊在彈射器上作測試，發現可發射磚塊到20至70米範圍。

案件正式開審前，辯方透露將爭議涉案物品是否攻擊性武器，若法庭裁定物品是攻擊性武器，辯方亦會爭議他使用物品的意圖是否用作攻擊。

▲ 女警員梁寶玲（左）今出庭作供。（經濟日報記者攝）

隸屬商業罪案調查科的女警梁寶玲作供指，警員到達被告房間內搜查時，被告與其女友正在房內睡覺。辯方問及梁，當日警方除了拘捕被告，亦同時拘捕被告女友，最終只起訴被告，梁表示同意。辯方指出，警員在房間搜查時找到女裝衣物及女性用品，梁亦同意。

辯方又問，其原因是否因當時警方分不清涉案物件屬誰，梁表示認同；裁判官裁定案件表證成立，被告不會自辯。案件押後至9月23日再訊，屆時辯方將作結案陳詞。

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記者：林欣樂