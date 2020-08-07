【新冠肺炎】疫情第3波壓力爆煲疑病不敢外出　臨床心理學家教6招紓緩繃緊情緒

▲ 臨床心理學家鄒凱詩指出，長時間保持「抗戰」狀態，身體更容易覺得疲累，更有機會影響免疫力。

新冠肺炎在港第三波爆發，疫情在各區蔓延。抗疫半年，疫情反覆出現，有人指心情像坐過山車，也有人說像看不到盡頭。面對多方壓力和負面情緒，到底會出現甚麼心理問題，今次爆發又會否更嚴重？讓臨床心理學家逐一講解。

第三波爆發多為本地感染，源頭不明、涵蓋範圍廣，更有餐廳、商場及辦公室群組。臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）指，這或對市民造成更嚴重的情緒影響。「好多個案都好近，身邊總有人或去過該區，變相更加人心惶惶，好多人較早之前已不敢外出。」

焦慮、不安的情緒爆發，市民擔心自己受感染，出現少許病徵就想做檢測。



緊張焦慮加劇 防疫措施做漏一樣都唔得



這段期間因情緒困擾而求助的人，Daisy指大部分為20至45歲，多為在職人士。因時常外出，需與他人接觸，故憂慮倍增。除了黃大仙、慈雲山區居民，媽媽、孕婦都會特別擔憂。

有些人擔心到每日4時都看新聞，看確診人數和他們到過的地方，檢查家人有否去過。 另外再加強清潔程序，如步入玄關位就要馬上脫光衣服去洗澡，外賣要先在玄關位拆盒換碟。所有外來物都不可進屋，外出用過的袋會日日洗。

防疫措施做少一樣也不行，即使想出去，都不敢到街上，會在私家車上遊車河。此類行為模式反映心理壓力沉重，可能出現焦慮問題。

▲ 臨床心理學家鄒凱詩指，近月許多人面對需經濟、家庭等沉重壓力，疫情成情緒問題的誘發點。（被訪者提供）

壓力致反覆疑病 影響身心



長期緊張、害怕，防疫程序做漏一樣也不行，巨大壓力或使人少少病徵就疑病，甚至被每日的新聞消息影響作息。「確診數字一升，當晚就會睡得差。時不時為自己探熱，看看有否發燒，一有少許喉嚨痛、乏力的狀況，就會不斷思疑自己是否患病。」

Daisy補充，不斷擔心、監察身體，反而會令徵狀更加嚴重，或難以消退。因焦慮可使心跳加速、手震、肌肉繃緊，或頭痛胃痛、易累等，造成惡性循環。



何謂抗疫疲勞？長期「抗疫Mode」致情緒爆煲

從心理學角度看，當人面對威脅時，就會以「Fight-flight-freeze（反擊、逃走、僵化）」回應。疫症變成威脅，身體警報響起，便會花大量能量對抗。長時間保持「抗戰」狀態，身體更容易覺得疲累，更有機會影響免疫力。

半年以來，大家長期開「抗疫Mode」，其實好容易「爆煲」，變成抗疫疲勞。Daisy解釋：

敵人在前，擋一下就頂得住，但現已幾個月。期間更有些人面對經濟壓力，情緒已去到臨界點，要爆了。 又或是以為疫情變好，豈料再來一遍，像永遠都不會走，去到一個位覺得頂唔順。

負面情緒積壓、身心俱疲，Daisy指有人會不受控制地唉聲嘆氣，覺得唉一聲便舒服點，也有些人覺得「心口有嘢壓住，抖唔到氣」、「喉嚨被捏住」，甚至不能進食，覺得吃完隨時會嘔等等，繼續為避疫躲在家、不出門。

Daisy補充，大部分人會覺得無助、無希望，想法負面，但也有小部分人會因而不戴口罩，選擇甚麼也不做，抱「死就死啦」的心態。

▲ 有黃大仙區居民指，身邊人選擇保持距離，使其壓力更大。Daisy建議別將標籤放大，或認為自己被針對，有需要時可多做溝通，交代健康狀況。（iStock圖片）

常見徵狀靠3大準則辨症

Daisy指出3種病症，分別為適應困難、抑鬱症和經常焦慮症。最初階段，會先考慮求助者是否適應困難，即面對疫情突變、難以調適，疫情後徵狀會否消退？如生心理徵狀維持兩星期，常常覺得做甚麼都沒心機、不開心、較掹憎或集中力差，則有機會是抑鬱症。

另外，若憂慮較為廣泛，如除疫情外，更擔心經濟、社交等，同時難自控地花大部時間關注同一件事，肌肉繃緊、忐忑不安，此類情況若長達半年，則有機會是經常焦慮症。



至於如何判斷應否求醫， Daisy指可從幾方面觀察。「第一，可跟身邊同齡人士比較，自己的行為、情緒會否有異，例如無時無刻都想住疫症，或太高度戒備？第二，情況有否嚴重影響生活？另外是身體徵狀，如因太擔心而常常失眠？」

▲ 抗疫期間多留在家，伴隨住疫情帶來的煩燥、不安，易造成家庭衝突。（iStock圖片）

6大情緒健康tips



不少人的減壓方法為做運動、行街，但疫情下通通都不能做，令情緒屈在心中、缺乏出口。Daisy有以下幾個貼士，幫助捱過這場疫境。

1.保持身心健康，在家也可做運動，保持均衡飲食。

2.訂下時間表，作息定時。分清何時工作、學習，可找些一直想學的興趣，趁這段時間做。讓自己有些目標和成就，同時能分心，別太聚焦於疫症上。

3.與家人多溝通，協調家中空間、物件的使用，或生措施等，互相配合減摩擦。

4.如看太多新聞會感不安，可暫時避免收看，請家人覆述；若有不斷檢查體溫的習慣，可嘗試限制一天量一次，讓自己慢慢適應，別太緊張。

5.若跟家人、朋友傾訴後仍覺得無法紓緩，可致電熱或找專業人士幫忙。

6.若身邊人十分憂慮，可減少分享新聞資訊，切忌否定其情緒，先聆聽、後分析。

記者：吳霆俊