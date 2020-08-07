【睫毛生蟲】OL雙眼乾澀痕癢狂滴眼藥水　驚揭3根眼睫毛藏17條蟎蟲

▲ OL雙眼乾澀痕癢狂滴眼藥水，驚揭眼睫毛藏17條蟎蟲。

眼睛不適要留心！内地一名OL近日雙眼乾澀痕癢，狂滴眼藥水亦無效，求醫檢查時確診患眼乾症，更驚見3根眼睫毛內藏有17條蟎蟲。

據內地媒體報道，陳姓女子從事某互聯網公司的品牌策劃員，每日朝9晚6工作，作息正常，近兩個月，其眼睛突然感到乾澀痕癢，滴眼藥水亦於事無補。她遂前往當地醫院求醫。

醫生見其眼睫毛走邊有不少分泌物，建議做蟎蟲檢測，並隨機抽取12條眼睫毛進行檢測，赫然發現，在其中3根眼睫毛囊內發現17條蟎蟲。醫生發現，其眼睛不適是由蟎蟲所引發的乾眼症。

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陳姓女子稱，自己非常注意個人衛生，臥室的床單被子每周都會更換一次，平時也很少化妝，對於自己眼睫毛有蟎蟲感到困惑，而醫生之後發現，其手機屏幕用貓的照片，陳女告知，室有養了貓，會經常在屋亂跑，她雖嚴禁貓進入她的房間，也堅持每天打掃，但家具、地板都殘留不少貓毛。

另7月廣州天氣炎熱，家中長期開冷氣，室内空氣不流通，也為蟎蟲的滋生提供了條。

據了解，蠕形蟎感染的病人平時並不少見，在所有類型的瞼緣炎患者中，蠕形蟎的檢出率高達20.76%--50.69%。內地有醫生指，乾眼症的病因複雜，蟎蟲型只是其中比較常見的一種，並指有4類人群最容易被感染。

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第一類是養寵物人群，寵物毛髮是蟎蟲的天堂，摸完貓狗後再觸摸眼睛亦是非常危險的行為；第二類是個人衛生習慣不良的人群，長期不換洗枕巾、枕套等，眼睛也容易被蟎蟲感染；第三類是免疫力下降的長者；第四類是喜歡化妝的人群，因化妝品和手指會經常接觸眼部甚至眼球，提升引發感染的可能性。

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責任編輯：羅嘉欣