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【學英文】黎巴嫩大爆炸帶來嚴重後果（Aftermath）　疫情經濟危機下雪上加霜

教育 15:57 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎巴嫩首都大爆炸帶來嚴重後果（aftermath），導致過百人死亡，數千人受傷。

黎巴嫩首都大爆炸帶來嚴重後果（aftermath），導致過百人死亡，數千人受傷，更可能令25萬人無家可歸。黎巴嫩本已四面楚歌——新冠肺炎疫情、經濟危機、政壇腐敗、社會矛盾……大爆炸實在是雪上加霜。

Aftermath一字有兩個意思，都與after（之後）有關。Aftermath可以解「後果」或者「結束後的一個時期」，只用於發生極度破壞性事件之後。黎巴嫩大爆炸就是一個適合用aftermath一字的例子。

例句︰Lebanon is still assessing the aftermath of the massive Beirut explosions.（黎巴嫩仍在評估貝魯特大規模爆炸的後果。）The aftermath of a civil war is unimaginable to us.（內戰的後果是我們無法想像的。）

常用句式in the aftermath of...，表達「在……結束後的一段時間裏」。例如，Hundreds have been missing in the aftermath of the Beirut blast.（貝魯特爆炸後有數百人失蹤。）Several countries have pledged aid in the aftermath of the blast.（爆炸發生後，幾個國家已經保證提供援助。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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