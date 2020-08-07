【爆肌男神】健身教練公開孔劉黃金比例爆肌身材　揭男神愛親自下廚煮健康食物

▲ 健身教練公開孔劉黃金比例爆肌身材。

男神孔劉一向身材好，有韓國媒體就訪問了孔劉的健身教練，了解孔劉如何操出fit爆身型。原來孔劉非常勤力，幾乎每日都去健身室，而且飲食亦很健康，更愛自己下廚。

孔劉的健身教練兼好友尹泰錫（윤태식）接受訪問時指，孔劉只要沒有拍攝，幾乎每日都會去健身，每次約3小時，包括做10至15分鐘熱身、1小時重量訓練、1小時有氧運動。如果有演出或拍戲，甚至1日會去2次健身室，笑言「見孔劉多過見媽媽」。

▲ 孔劉身型Fit爆。(影片截圖)

孔劉的臉小、寬肩、修長身形、十分帥氣的面孔，是韓國十分少見的，但性格就如鄰家男孩一樣。

他又透露孔劉會為戲中角色特別塑造身型，例如拍攝《諜影殺機》時，因為要飾演北韓特務，所以塑造了特務般的身型，飲食和運動方面都採取現役運動員的做法。假如無需拍戲，則會努力維持身體狀態。

教練又提起孔劉控制飲食時發生的趣事，指孔劉有段時間採取了嚴格飲食控制，主要食雞胸肉、蔬菜及番薯，即使教練安排了「放縱日」（Cheating Day），可以食自己喜歡的食物，孔劉仍問教練，「食了牛肉的話，可以再喝啤酒嗎？」最後孔劉喝了500cc啤酒，不過沒有一口氣喝盡：

他一點一點地喝，不想太快喝完那些啤酒。

飲食上，教練指如果有拍攝，孔劉會吃得十分健康，攝取5種主要營養素。不過日常的他都不太喜歡不健康的食物，特別喜歡親自下廚，煮好後更會拍攝照片分享給教練：

食物賣相很好，而且他不太喜歡用太多調味料。一般都是烤、蒸、或純加熱，十分「Clean」。

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責任編輯：楊宛茜