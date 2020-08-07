【HBO劇】徐若瑄主演「台劇版潛行凶間」　荷里活編劇主創科幻劇《獵夢特工》 【有片】

▲ HBO Asia科幻劇《獵夢特工》，王耀慶、徐若瑄及王識賢利用科技潛入夢境，破解罪犯意識深處的犯罪計劃。

HBO Asia過往推出的台灣劇集，如奇幻的《通靈少女》和取材自社會議題的《我們與惡的距離》均大受好評。即將推出的《獵夢特工》（Dream Raider）則由台灣演員徐若瑄、王耀慶及日本演員國村隼等主演，荷里活編劇創作，大玩科幻懸疑潛入夢境。



《獵夢特工》是HBO Asia自2012年推出原創作品以來首齣科幻劇集，以潛入夢境為題材，由王識賢、楊一展、吳子霏、徐若瑄、王耀慶、謝沛恩、鍾政鈞、吳可熙、吳以涵，以及來自日本的國村隼演出，並由傅鶇和洪昇揚擔任導演，香港導演鄭保瑞任監製。

▲ 王識賢飾演曾經入獄的腦神經專家成天立。吳子霏則飾演其女兒成安雅，研究人類意識和量子力學。（劇照）

荷里活編劇主創

此部獲得台灣文化部影視及流行音樂產業局補助、台北市電影委員會投資及協助製作的劇集，由荷里活編劇William Rabkin主力創作。他的前作有美劇《神探阿蒙》（Monk）及《靈異妙探》（Psych）。

劇情設定在不久的未來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計劃。故事從一名警察着手調查一宗多名女子的失蹤案件開始，卻在辦案過程中意外發現能夠潛入他人夢境的神秘高科技，便藉此進一步挖掘事情的真相。

相隔7年再拍劇集，徐若瑄今次在劇中飾演臥床昏迷10年的植物人莉莉安，她只會出現在夢境的場面，主要是躺着演戲，無論她身邊發生槍戰或爆炸，身為植物人的徐若瑄依然紋風不動。

▲ 楊一展飾演有高超推理能力的刑警李驍。（劇照）

潛入夢境惹道德爭議

在朋友眼中，莉莉安永遠都像是善良、體貼且慷慨的天使，其實她也有許多試圖忘記的悲傷及不愉快的過去。

隨着他們的研究進度發展，道德的界綫卻變得模糊，令她要再次面對不愉快的往事。

INFO

《獵夢特工》（共8集）

播映日期及時間：8月16日起逢星期一9pm更新上綫

播映頻道：HBO（Now TV 115台）／HBO GO



撰文：胡慧雯