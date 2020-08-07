【新冠肺炎】港府延長特別上班安排　屋宇署持續提供緊急必須公共服務

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府早前延長特別上班安排至8月16日，屋宇署今日指期間會繼續為市民提供緊急和必須的公共服務，包括處理公眾就正建造僭建物及樓宇安全的舉報、新發展項目關鍵法定申請、建築專業人士和承建商的註冊事宜、為發牌機構提供諮詢服務，以及推行樓宇更新大行動2.0的相關工作。

署方又稱，至於親身提交的申請或文件安排則如下：

西九龍政府合署北座屋宇署總部下設置的投遞箱(星期一至五，上10時~下午4時)：接收小型工程監管制度、強制驗樓或強制驗窗計劃指明表格和附加文件、根據《建築物條例》申請註冊或續期註冊文件，及為遵辦屋宇署發出的法定命令或指示而提交的文件

於屋宇署總部地下設置的投標、報價箱(星期一至五，上午8時半~下午5時半)：接收投標或報價文件

太古城屋宇署拓展部辦事處設置的投遞櫃枱(星期一、三及五，上午9時半至下午2時半)：接收新建築工程法定申請及相關文件和表格，及安排申請人取回已獲處理的圖則及文件

署方表示，稍後會通知相關人士收到有關資料或發出確認信，然而處理有關服務的時間可能較一般為長。而樓宇資訊中心及該署轄下所有收件處、收發處、一般查詢處及會議室不會開放予公眾，直至另行通知。

所有已預約於上述期間與屋宇署人員的會面、會議及視察將會重新安排，相關人士並會稍後獲另行通知。

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責任編輯：陳正怡