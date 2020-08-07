【全民檢測】政府推全民非強制免費檢測　中山公園體育館改成檢測中心

▲ 政府推全民非強制免費檢測，料2周後實施。

第三波疫情持續，坊間一直有聲音要求大規模病毒檢測。特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。

林鄭月娥表示，在進行全民病毒檢測時，會確保以下5個原則，包括在相對短時間內提供服務、確守保持社交距離的原則、必需要便民和電子化、確保流程安全有序、保障個人私隱。

而中央亦會透過3間檢測服務提供機構提供檢測支援，包括華大基因轄下組成的公司、金域及凱普。

至於全民檢測會採用何種方式，林鄭月將指出，現時部分群組的社區檢測，是利用咽喉拭子，包括安老院舍及的士司機，要登記時間到一個地方，有實驗室的人員安排採樣，一來成本高，有交通及物流等，現在的能力與採樣能力有所脫節，如果用比較慣常的社區中心會出現人群排隊，又有感染風險，故此現時仍在研究採用哪一種模式，而未有定案。

至於新增的檢測中心方面，政府正改裝中山紀念公園體育館作「火眼實驗房」，以加強檢測能力。

特定群組檢測方面，政府希望將計劃擴展到經常接觸市民的群組，願意為他們做免費檢測，如酒店前線員工、郵差、教師等。另外，亦會與仁濟醫院，提供孕婦檢測計劃。

林鄭月娥在開場白表示，過去4日新增每天確診少於百宗，疫情仍然是嚴峻的，由一月至今已有1206宗，7月至今已有5個星期有3850宗，增加了兩倍，死亡急增至46宗，群組感染超過20宗，流動性的行業包括的士司機。四成的本地感染個案源頭未明。

至於在特定群組的檢測中，由7月中至今已完成13萬7千個檢測，54個陽性，一萬人中有4個陽性個案。在2500人中有一人確診，涉及高風險的群組，包括安老院舍等，如果以香港人口計數，推斷香港有大約1500名隱形患者。

至於1048間安老院舍共3萬2千名工作人員檢測，1人確診，至於1900名上水屠房有關人士檢測，有5人確診。至於1萬5千名的士及小巴司機檢測，12人確診。

林鄭月娥又指出，病毒檢測是非常重要的手段，不論是世衞或者本地專家都認為是重要的，問題是否愈多愈好，要視乎能力問題，如果能力增加，是時候可以推行比較普及的檢測，引伸出來在短時間內需要增強檢測能力。

林鄭月娥指出，本港疫情同時要為冬天的爆發作好準備，在7月時請求中央協助，中央政府會隨時應特區政府的需要作出支持，在今次疫情中央的支持已經到位，一支內地核酸支援隊數日前已到港，同時今早已與特區政府的核酸檢測小組已開會。至於另一支成立「方艙醫院」的隊伍則仍未到港。

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記者：陳梓蔚