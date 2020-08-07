【新冠肺炎】團體批外傭中介宿舍環境惡劣 促政府提供渡假營免費安置

▲ 有外傭組織批評，政府忽視外傭中介宿舍環境惡劣，以及外傭放假被迫留在家內等問題，要求正視。（資料圖片）

本港連續2日有曾留宿中介宿舍的印傭確診，同住者數以十人計。有外傭組織批評，政府忽視外傭中介宿舍環境惡劣，以及外傭放假被迫留在家內等問題，要求正視。

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亞洲移居人士聯盟發言人Sringatin表示，雖然入境處在疫情間延長外傭完約後14日內要找到新僱主的期限，但入境處審批新簽證需時4至6星期，甚至長達2至3個月。期間外傭要住在環境惡劣的中介宿舍，多人一同睡地蓆，亦多人出入。她稱外傭不是奴隸，惟她們負擔不起本港高昂住宿費，又難以在疫情間回國，只能留宿中介宿舍。

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮指，疫情下有僱主下達「禁足令」，即使外傭放假亦不准她出門和見朋友，造成心理困擾和精神壓力，甚至變相假期也要留家工作，認為社會和僱主應該體諒，並提供防疫支援。

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港府昨晚（6日）公布將入住職業介紹所住宿設施的外傭納入檢測範圍。外勞事工中心社區關係主任唐曉昕稱，有意見認為外傭容易傳播病毒，她曾收到外傭求助個案，指自從1月底就無外出過，反映有歧視問題。她希望社會大眾不要責怪外傭，而政府應為滯留中介宿舍的外傭提供住宿和食物援助，定立清潔指引要求中介宿舍跟隨，並將檢測擴展至所有外傭。

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立法會議員張超雄認為，當局檢測措施僅為第一步的基礎預防，如果外傭繼續居於不䘙生的宿舍，加上住宿者會不停流轉，僅一次測試效果很少。他指，曾在中介宿舍見過10至15人同睡在6張地蓆上，形容宿舍環境「不人道」，促請政府利用不適合作為檢疫中心的渡假村，或資助外傭入住酒店，以安排她們遠離稠密及不䘙生的宿舍，長遠則由勞工處制定指引和監管有關中介宿舍的環境。

張超雄又指，法例規定外傭必須有休息日，僱主強留外僱在家並不合法，但由於缺乏監管，加上外傭因擔心丟失工作而怯於舉報而令情況持續。他促請政府向中介公司及僱主作出提醒。

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記者：徐紹軒