【電話騙案】電話騙案假冒衞生署電話錄音稱確診 衞生署：絕不對要求輸入銀行賬號

▲ 電話騙案借疫情「變種」，假冒衞生署電話錄音稱確診騙財。

騙徒手法層出不窮！本港爆發第三波新冠肺炎疫，不少市民都選擇做病毒檢測，求個安心。不過，近日卻有騙徒假冒衞生署電話錄音，聲稱市民確診，要求提銀行帳戶等資料。衞生署提醒市民切勿信假來電以及按錄音指示輸入資料。

據警方最新騙案警示指，近日有市民收到自稱衞生署的預設語音電話，被通知已經確診，要帶齊隨身物品入院，並要求接聽者輸入「9」字，其後電話被轉駁至一名講普通話人士接聽，要求市民提個人及銀行帳戶資料。

衞生署衞生防護中心早前於Facebook專頁表示，衞生署不會要求巿民提供銀行帳戶等個人資料，並呼籲大家勿信假來電，並提醒身邊親友提防受騙。如有懷疑，可致電政府熱線5394 3150確認有關人員的身份或致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢。

有網民亦於Facebook分享經驗指，如曾接受「深喉唾液」測試，若結果呈陰性，會收到短訊（SMS）通知；若結果為陽性，則會專人致電，不會用電話錄音，呼籲大家不要輕易上當。

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責任編輯：王俊賢