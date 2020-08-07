【全民檢測】 林鄭：全民檢測規模及總成本未釐清 但中央願意攤分成本

▲ 特首林鄭月娥指，現時未有全民檢測計劃的詳細資料，但據了解中央願意攤分成本。（梁偉榮攝）

第三波疫情持續，坊間一直有聲音要求大規模病毒檢測。特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。

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被問及檢測和檢測設施規模，以及費用由中央還是香港政府支付，林鄭月娥指，今日未有詳細資料，但最終必定清楚向公眾交待，據其了解在費用上中央願意幫手，但規模及總體成本未釐清，所以今日不想確實回應由誰付款。然而，她認為香港請求內地專材來港幫手，作為主人家，應負責檢測人員的住宿費用。

被問及如內地檢測人員出錯，應如何追究？林鄭月娥指，中央透過3間機構協助香港，而3間機構均有在香港注冊，受香港法律監管，如有差錯，將由此3個機構負責。

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記者：徐紹軒、陳梓蔚