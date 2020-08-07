  • 30°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 19:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】 林鄭：全民檢測規模及總成本未釐清 但中央願意攤分成本

社會 16:17 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

特首林鄭月娥指，現時未有全民檢測計劃的詳細資料，但據了解中央願意攤分成本。（梁偉榮攝）

第三波疫情持續，坊間一直有聲音要求大規模病毒檢測。特首林鄭月娥今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。

【全民檢測】政府推全民非強制免費檢測　中山公園體育館改成檢測中心

被問及檢測和檢測設施規模，以及費用由中央還是香港政府支付，林鄭月娥指，今日未有詳細資料，但最終必定清楚向公眾交待，據其了解在費用上中央願意幫手，但規模及總體成本未釐清，所以今日不想確實回應由誰付款。然而，她認為香港請求內地專材來港幫手，作為主人家，應負責檢測人員的住宿費用。

被問及如內地檢測人員出錯，應如何追究？林鄭月娥指，中央透過3間機構協助香港，而3間機構均有在香港注冊，受香港法律監管，如有差錯，將由此3個機構負責。

【亞博社區治療】亞博再增千張負壓病床　旁邊建港版「火神山醫院」

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：徐紹軒、陳梓蔚

相關文章

【免費檢測】慈雲山慈愛苑居民獲派咽拭子採樣套裝　居民憂步驟複雜易出錯【附範圍名單】
今日 10:48
【免費檢測】慈雲山慈愛苑居民獲派咽拭子採樣套裝　居民憂步驟複雜易出錯【附範圍名單】
【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣　許樹昌：易引起不適影響樣本質素
今日 11:25
【免費檢測】政府今起改派咽拭子自行採樣　許樹昌：易引起不適影響樣本質素
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案
今日 13:05
【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案
【立秋熱辣辣】今日立秋32度無涼意　周末氣溫達33度【內附九天天氣報告】
今日 12:34
【立秋熱辣辣】今日立秋32度無涼意　周末氣溫達33度【內附九天天氣報告】
【新冠肺炎】楊諦岡：社區設施可按疫情調整　外傭等輕微患者可分流亞博治療
今日 12:50
【新冠肺炎】楊諦岡：社區設施可按疫情調整　外傭等輕微患者可分流亞博治療
疫情 林鄭月娥 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
11:00 2020/08/06
【減肥大作戰】3孩靚媽半年勁減30磅不反彈　陳倩揚靠低醣飲食「飽住瘦」
【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】
10:35 2020/08/06
【食用安全】劏蟹驚見發黑蟹膏　港男網上求助：好恐怖食唔食得【附專家解釋】
【殺手大結局】Ali李佳芯慘遭虐打粉絲心痛　劇透結局閻武Zero大決戰【內含劇透】
今日 10:48
【殺手大結局】Ali李佳芯慘遭虐打粉絲心痛　劇透結局閻武Zero大決戰【內含劇透】