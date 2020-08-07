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【全民檢測】政府與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃 　並會發出檢測結果報告　

社會 15:21 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府今日公布擴大檢測範圍，將推全民檢測服務。（梁偉榮攝）

本港疫情未止，行政長官林鄭月娥率領多名官員今日 (７日)下午見記者、包括食物及衛生局局長陳肇始、醫院管理局行政總裁高拔陞、勞工及福份局局長羅致光等。林鄭月娥指出，政府進一步擴大檢測服務，包括星期一開始與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃，並會發出檢測結果報告，以方便她們日後入院時作出證明。

另外，政府亦宣布最快兩星期後推出全民免費檢測，詳情即看：【全民檢測】政府推全民非強制免費檢測　料2周後實施

林鄭月娥指，病毒檢測是非常重要的手段，不論是世衞或者本地專家都認為是重要的，問題是否愈多愈好，要視乎能力問題，如果能力增加，是時候可以推行比較普及的檢測，引伸出來在短時間內需要增強檢測能力。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約87宗確診個案

林鄭月娥指出，需要為冬天的爆發作好準備，在7月時請求中央協助，中央政府會隨時應特區政府的需要作出支持，在今次疫情中央的支持已經到位，一支內地核酸支援隊數日前已到港，同時今早已與特區政府的核酸檢測小組已開會。至於另一支成立「方艙醫院」的隊伍則仍未到港。

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記者 :伍瑋瑋

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