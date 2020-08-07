【何家新抱】名模奚夢瑤產後正式復出　與何猷君社參加綜藝節目奉旨曬恩愛

▲ 一線名模奚夢瑤正式復出，接演綜藝節目與何猷君曬恩愛。

賭王何鴻燊四房兒子何猷君與太太奚夢瑤，於2017年因拍攝內地真人騷《愛的時差》而相戀，婚後為何家添長孫何廣燊。身為內地名模的奚夢瑤日前宣告復出，夫妻倆更即將再度參與真人騷曬恩愛！

何猷君與奚夢瑤當年因參內地真人騷《愛的時差》而結緣，男方力追女神，最後於2019年以超豪華的求婚儀式成功得到奚夢瑤的首肯，同年九月宣佈誕下兒子何廣燊（Ronaldo），為何家添了首名長孫。

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▲ 二人不時曬恩愛。（instagram圖片）

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二人婚後仍不時放閃，早前奚夢瑤才分享過猷君的深夜工作照，說對方是工作狂魔，猷君留言反讚太太美成這樣，說生過孩子都無人會信。

身為內地一線名模的奚夢瑤在工作上亦不甘示弱，日前在微博貼出一張工作照並寫道：「雙魚座表示不甘示弱，緊跟工作狂魔摩羯座的步伐！」

▲ 奚夢瑤預告復出。（微博圖片）

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今日有更多的照片曝光，見奚夢瑤出席國際品牌LV在內地舉行的時裝活動，又有的宣傳照曝光，狀態大勇相信已經準備面復出。

另外，有內地媒體早於本月初，為將推出的綜藝節目《幸福三重奏》發放最新海報，見奚夢瑤與何猷君在海報之上，估計二人以夫妻身份接下全新的綜藝節目，準備公開放閃。

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