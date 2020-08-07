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人大常委會明開會料處理立會「真空期」　譚耀宗：不會討論內地設票站問題

政治 15:40 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

全國人大常委會明日起一連四日在北京召開，料處理立法會選舉押後一年至明年9月5日舉行，造成的真空期問題。全國人大常委譚耀宗今早啟程上京，他表示，至今仍未收到有關香港的議程，但相信會討論有關真空期的問題，又希望人大常委會能盡快作出決定。

他又預料，即使人大常委會討論有關問題，都是作原則性決定，不會太深入及具體詳細說明，而常委會亦不會討論在內地設投票站的問題。

對於有指民主派正醞釀杯葛或總辭，譚耀宗指出，未留意到有強烈的杯葛聲音，各政黨和個人均可作決定，無人能夠勉強。至於立法會真空期的處理，他指社會上較為傾向由現任議員延任一年，但在4名在提名期被「DQ」的問題上，各人則有不同見解，需待常委會開會才知如何處理。

除了譚耀宗外，今次上京列席的還有六名港區全國人大代表，以及基本法委員會副主任譚惠珠。

譚惠珠相信，今次開會處理「真空期」的機會非常大，現時無法猜測人大常委會將如何決定。她接受報章訪問時就指出，人大常委會將會作出決定，把第六屆立法會任期延長一年，並會根據2016年常委會作出的《基本法第104條的解釋》為原則，認真審視「DQ4」能否續任議員。

責任編輯：李淇

選舉 譚惠珠 譚耀宗 立法會 基本法 人大常委 立法會選舉

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