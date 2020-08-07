【愛的承諾】與視障太太一見鍾情　港男許下一生的承諾：我會做她的眼睛相伴到老

▲ 太太視力不足一成，Eres承諾照顧一生，願做她的眼睛。

看不清另一半的樣貌，卻感受到滿溢的愛。Eunice年約11歲時因為黃斑點病變，視力受損，跌至不足一成，現在只能感受光暗，屬於嚴重弱視。對於愛情，她沒想太多，一切隨緣；不料多年前，卻於職場遇上對自己一見鍾情的Eres，Eres更許下一生的諾言：「將來她失去視力，我會做她的眼睛，做她的專屬『口述影像員』。」

▲ Eunice（左）與Eres（右）在「黑暗中對話」相識，二人近年諦結婚盟。（相片由受訪者提供）

看不清的世界

「會接納自己的差異，有分別就是有分別。」有天上課，Eunice突然感到眼前一片矇矓，看不清黑板上寫的字，遂往求醫。經檢查後，醫生發現她眼底有異樣，證實是黃斑點病變，因而引致眼球中央視力受損，屬於視網膜病變其中一種，當時她約11歲。發病不久，Eunice視力已不足10%，更被告知終有一天會完全失明。

小時候，她只感覺與同學之間有些差異；長大後，卻發現視障的影響愈來愈大。上課時，Eunice要坐近黑板，並用放大鏡才看得清楚。「不能即時抄黑板。做功課、考試時間也延長了。讀書時期，別人一回家就可以做功課，我要先整理上課的筆記。」也有同學因為不了解，會說些閒言閒語。

▲ 看見Eunice燦爛的笑容，令Eres決定「以後也要令這個女人開心」。

在黑暗中邂逅另一半

漸漸地，Eunice由輕度弱視變為嚴重弱視，但無阻她為人生奮鬥。目前她在「黑暗中對話 賽馬會對話體驗館」（Dialogue in the Dark）工作，Eres則為前員工，二人的愛情，亦在此萌芽。

Eres首次在辦公室遇見Eunice，就已一見鍾情，邂逅的畫面至今歷歷在目。相處漸久，Eunice發現Eres是個細心、不計較、沒機心的男生，遂接受對方追求。

▲ 拍拖初期，Eres要學習為Eunice描述周遭的事物。（相片由受訪者提供）

代入對方角度設想

回想拍拖的窩心事，Eunice笑言有很多很多。擅長做手作的Eres，不時送贈小禮物，又會為Eunice親手烹煮食物，譬如比卡超造型的三文治。Eunice看不清楚時間，Eres就買了一隻可以摸到時針分針的手錶送給她。

不過視障人士這身份曾令雙方不知所措。拍拖初期，Eunice與Eres的朋友一起吃甜品，Eres因不知怎開口，沒告訴朋友Eunice是視障人士。同時，Eunice也不知怎樣應對，於是裝作看到餐牌上的字去選甜品。

事後，二人坦白感受，掌握相處方式。為Eunice描述四周的環境，是Eres的「職責」。惟有時候不夠仔細，Eunice會追問。狀態不佳時，他曾對Eunice發脾氣，「解決方法是，不斷提醒自己要代入她的角度設想。」

▲ Eres對Eunice許下承諾，若將來她失去視力，願做她的眼睛，做她的專屬「口述影像員」。（相片由受訪者提供）

相伴一生的承諾

Eres愛說「爛gag」，經常哄得Eunice笑逐顏開，每次見到對方的笑容，總浮現「想好好保護照顧Eunice」的想法，近年二人更諦結婚盟。

有次吵架弄哭了她，哄她笑起來後，我緊緊抱著她，萌生『我以後也要令這個女人開心』的想法，想成為她的終生伴侶。

終有一天，Eunice將完全失明，她坦言為此憂心：「即使對方說不介意，到也未知到時候雙方能否接受，希望將來別成為他的負累。」然而，Eres從認識太太開始，已做好心理準備，並一直為對方改變，學會為他人設想，變得更有同理心和耐性，知道需付出更多時間、花更多精神配合Eunice。

就如婚姻誓辭所說的，不論環境順逆、身體狀況，也會相伴在旁。將來她失去視力，我會做她的眼睛，做她的專屬『口述影像員』，一起經歷喜怒哀樂，相伴終老。

▲ 拍拖時，Eres為Eunice花盡心思製作比卡超三文治。婚後，他想趁太太視力盡失前，一起遊歷更多不同地方。（相片由受訪者提供）

愛是分享分憂

結婚後，夫婦倆一起分擔家務，煮飯則由Eunice負責。「看不到不等於做不到，花點時間，也能掌握到的。但也要承認，有時需要健全人士協助。」Eunice稱，自己也能買餸、煮飯，只是因為看不清楚，無法分辨食物是否新鮮，但丈夫從沒給壓力，從沒埋怨。

坦誠、包容、欣賞，是二人維繫婚姻的要素。Eunice坦言，試過沒即時表達想法，雙方猜測對方心意，結果釀成誤會，令小事化大。

心願是開開心心地過每一天，兩個人走在一起，不是要做到甚麼甚麼才圓滿；能為對方分憂，分享日常生活點滴，就已很滿足了。

得此佳偶，Eunice也害怕會失去對方，惟明白生老病死是人生必經階段。Eres則希望，在另一半視力盡失之前，把握機會一起去旅行，體驗世界不同的事物。

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記者：黃泳欣