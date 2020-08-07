男生涉藏刀被改判更生　高院批准保釋候上訴

▲ 涉案男生今（7日）於高等法院申請保釋。（資料圖片）

18歲中五男生去年涉於柴灣一帶攜有彈簧刀，早前被裁定管有違禁武器罪成，被判簽保守行為1年，其後原審裁判官自行提出覆核判刑，改判涉案男生入更生中心。涉案男生今（7日）於高等法院申請保釋，以等候定罪上訴。法官批准男生以現金人事共3萬元保釋，期待不准離港及須每星期報到2次。

申請人為中五男生吳銘揚（18歲），早前經審訊後被裁定1項管有違禁武器罪成，原審裁判官香淑嫻判處申請人守行為1年後，自行提出刑期覆核，及改判申請人入更生中心。

申請人早前已就定罪提出上訴，今天透過代表大律師向高等法院申請保釋，以等候上訴結果。

法官批准申請人以現金及人事共3萬元保釋，期間被告不准離港及須住在報稱地址，另須每星期到警署報到兩次。

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記者：王仁昌