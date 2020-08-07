  • 33°C
香港時間 : 2020807日 (週五) 16:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

男生涉藏刀被改判更生　高院批准保釋候上訴

社會 15:30 2020/08/07

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

涉案男生今（7日）於高等法院申請保釋。（資料圖片）

18歲中五男生去年涉於柴灣一帶攜有彈簧刀，早前被裁定管有違禁武器罪成，被判簽保守行為1年，其後原審裁判官自行提出覆核判刑，改判涉案男生入更生中心。涉案男生今（7日）於高等法院申請保釋，以等候定罪上訴。法官批准男生以現金人事共3萬元保釋，期待不准離港及須每星期報到2次。

申請人為中五男生吳銘揚（18歲），早前經審訊後被裁定1項管有違禁武器罪成，原審裁判官香淑嫻判處申請人守行為1年後，自行提出刑期覆核，及改判申請人入更生中心。

申請人早前已就定罪提出上訴，今天透過代表大律師向高等法院申請保釋，以等候上訴結果。

法官批准申請人以現金及人事共3萬元保釋，期間被告不准離港及須住在報稱地址，另須每星期到警署報到兩次。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

相關文章

【新冠肺炎】無品大媽巴士上拉低口罩　赤腳飛象過河踩對面位
今日 13:36
【新冠肺炎】無品大媽巴士上拉低口罩　赤腳飛象過河踩對面位
【黎巴嫩爆炸】醫院遭爆炸衝擊倒塌　護士緊抱3名初生嬰兒逃命盡顯人性光輝
今日 13:35
【黎巴嫩爆炸】醫院遭爆炸衝擊倒塌　護士緊抱3名初生嬰兒逃命盡顯人性光輝
【黎巴嫩爆炸】爆炸一刻女傭飛身救少主逃亡　網民讚人間有情︰真正女英雄
今日 15:56
【黎巴嫩爆炸】爆炸一刻女傭飛身救少主逃亡　網民讚人間有情︰真正女英雄
【全民檢測】政府推全民非強制免費檢測　中山公園體育館改成檢測中心
今日 15:23
【全民檢測】政府推全民非強制免費檢測　中山公園體育館改成檢測中心
【全民檢測】政府與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃 　並會發出檢測結果報告　
今日 15:21
【全民檢測】政府與仁濟醫院推出孕婦檢測計劃 　並會發出檢測結果報告　

最高瀏覽

【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
10:12 2020/08/06
【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
07:00 2020/08/06
【呈分試】3成小學未完成小五呈分試 消息：教育局研減少1次呈分試　
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開
14:48 2020/08/05
【BNO】英國阻BNO「太空人」家長移民　居英港爸呻兩邊走辛酸︰兒子爆喊不想分開