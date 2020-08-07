500萬陀飛輪腕錶被劫重現港分店　台商入稟要求鐘錶店交回失錶

▲ 價值逾500萬港元Richard Mille限量版陀飛輪腕錶。 (網上圖片)

台灣商人稱於去年中在倫敦遭賊人搶去價值逾500萬港元Richard Mille限量版陀飛輪腕錶，台商於當地報警後，通知台北分店。及至今年台商獲鐘錶商位於新加坡總部通知，有關失錶被人送往香港分店作維修，惟物主另有其人。商人要求取回腕錶不果，遂入稟高等法院，指從沒委託他人交出腕錶維修，並指自己才是實益擁有人，要求交還腕錶。

【新冠肺炎】家務工工會：外傭居中介宿舍因較易負擔 倡港府提供宿舍免進一步爆發

原告蔣岳哲；答辯人李察米爾有限公司。入稟狀指，原告於2017年11月11日，在台北Richard Mille(下稱RM)分店以1,900萬台幣（折約港幣逾501萬）購買陀飛輪腕錶，型號為RM51-01，屬全球限量版款式，故RM應存有其購買記錄。



入稟狀指，原告於去年7月在倫敦旅遊時，於街頭遭搶去腕錶，原告即時報警及向台北店舖匯報失錶一事，原告相信有關資料會傳達到RM新加坡總部，倫敦警方至今仍則追輯賊人及失錶。

【新冠肺炎】團體批外傭中介宿舍環境惡劣 促政府提供渡假營免費安置



入稟狀續指，原告指雖然遇劫，但他確信從購買涉案腕錶日起至今，仍然是該腕錶合法擁有人。



及至今年1月初，原告獲RM新加坡總部通知，有關腕錶被送到香港金鐘分店作維修。原告遂聯絡答辯人，表示從沒有授權任何人將涉案腕錶送往維修。儘管原告於今年6月透過律師去信要求取回涉案腕錶，答辯人拒絕交出。答辯人回覆時指，有關腕錶由名叫「王樹亮」人士送往維修，答辯人表示將保管涉案腕錶，待原告與王就涉案腕錶爭議完畢為止。

【新冠肺炎】楊諦岡：社區設施可按疫情調整 外傭等輕微患者可分流亞博治療



入稟狀指，原告曾與該王姓男子聯絡，對方表示從北京代理買入該錶，並沒有再提供進一步資料支持。原告指答辯人不合理地拒絕交出腕錶，遂入稟要求答辯人交回腕錶，兼須支付訟費。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧