黃之鋒被DQ區議會參選資格 申覆核質疑選舉主任能否引用《立法會條例》

▲ 黃之鋒今到高等法院出席司法覆核聆訊。(陳永康攝)

香港眾志前秘書長黃之鋒於2019年參選區議會選舉時，被選舉主任以其並非真心放棄港獨為由，褫奪其參選資格，黃提出司法覆核，案件今（7日）於高等法院開審。黃一方質疑選舉主任是否有權將《立法會條例》中，對於參選人需擁護《基本法》等要求延伸至區議會選舉，而基於某些政治理念而以褫奪參選資格作為懲罰亦屬違憲。

代表黃之鋒的資深大律師吳靄儀今陳詞時指，本案的主要爭議是選舉主任是否有權將《立法會條例》中，對於參選人需擁護《基本法》等要求延伸至區議會選舉。對於法官早前問及本案爭議是否應透過司法覆核而非選舉呈請處理，吳回應指，雖然《區議會條例》49（2）條列明，要質疑民選選舉只可透過選舉呈請，但條例並沒有排除司法覆核的選擇，因為根據《基本法》35條，申請人有權提出訴訟，否則《區議會條例》49（2）亦屬違憲。

而且選舉呈請無可避免會影響選舉結果，即一旦申請人勝訴，本來當選的人就直接會被裁定並非妥為當選，但黃並非質疑選舉結果，亦無意推翻選舉結果，只是質疑選舉主任的權力，兩者帶來截然不同的結果。吳又指，本案針對的選舉主任決定不但影響申請人的被選權，亦影響他的投票權，因為申請人會失去選擇合適參選人的權利。

吳又指，《區議會條例》34條只列明參與要求是，參選人必須簽署聲明以示擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，而根據陳浩天的案例，只要參選人簽署了有關聲明，便足以表面上表示擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區。而雖然同樣要求簽署聲明的《立法會條例》40條與《區議會條例》34條字眼類同，但《立法會條例》40條在2016年人大釋法後，已帶有釋法的影響，而有關釋法影響不能同時套用在《區議會條例》之上。

吳另質疑，選舉主任憑藉申請人的政治信念而判斷其提名是否有效，是對申請人的懲罰，亦是侵犯其選舉權利，而此等差別待遇亦難以合理化。案件下午續審。

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記者：楊詠渝