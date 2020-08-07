【想見你】八三夭改編片尾曲成廣東歌　周耀輝填詞重現穿越情感

▲ 八三夭演繹《想見你》廣東版歌曲。

台灣搖滾天團八三夭正為8月29日在高雄巨蛋舉辦的演唱會緊鑼密鼓排練今 今日在各大數碼音樂平台驚喜上架《想見你想見你想見你》粵語版單曲，更邀請香港詞壇大師周耀輝重新改寫，詮釋《想見你》劇情中最動人的時空宿命感。

話題推理台劇《想見你》自2019年底在香港平台播放 ，今年5月則於TVB J2台播出，討論熱度持續不減，原聲帶也登上香港唱片銷量榜冠軍，八三夭演唱的片尾曲《想見你想見你想見你》在數碼音樂平台上的點聽率更是居高不下。

為感謝粉絲與劇迷的支持，八三夭決定錄製粵語版作為回應，邀請到曾為王菲、莫文蔚、方大同等打造詞作的周耀輝跨刀，主唱阿璞親自與周耀輝交流創作想法，將《想見你想見你想見你》以同樣辭意改寫出更貼近香港聽眾的韻味。

除了保留原歌詞的宇宙、科幻元素，國、粵語的交錯編排也增添如同《想見你》劇情裡的時空穿越感，錄音時更請到來自香港的配唱老師協助，只為能精準詮釋粵語獨有的聲調和口氣。

粵語版MV導演世青選在台北市立陽明高中校園內的泳池拍攝，營造青春氣息，同時向劇中的片頭片尾畫面致敬，精選《想見你》幾幕關鍵片段與樂隊畫面交錯呈現，讓八三夭像是用歌曲穿針引線，帶出愛情中聚散離分的宿命想像。

團員原本聽到泳池場景，期待會有一場清涼的泳池派對，殊不知現場泳池根本沒放水，館內冷氣也無法開啟，五位團員展現專業在夏日高溫中完成拍攝，低音結他手霸天笑說：「雖然鏡頭前看起來沒事，實際上卻在瘋狂爆汗，結束時衣服都能擰出水來。」

《想見你想見你想見你》粵語版單曲MV可於滾石唱片YouTube頻道觀看。

