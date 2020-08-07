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【亞博社區治療】亞博再增千張負壓病床　旁邊建港版「火神山醫院」

社會 15:40 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港府將於亞博社區治療設施，加建1000張負壓病床，建設「港版方艙醫院」。

本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥宣布將為全港市民安排非強制性病毒檢測，並將於亞博社區治療設施，加建1000張負壓病床，建設「港版方艙醫院」；又於亞博館旁興建臨時醫院，料需時數月時間完成。

行政長官林鄭月娥提到，並非應對醫管局今日病床不足的困難，是需為日後疫情未雨綢繆，故向中央提出兩個具體要求協助，包括於亞博社區治療設施現有500張病床上，加建1000張負確壓病床，形容是「港版方艙醫院」。

另一方面，林鄭月娥亦稱，同時會於亞博館旁一個3.2萬平方米地方建臨時醫院，亦即「港版火神山醫院」，需時數個月時間，強調是為應對日後疫情。

發展局局長黃偉綸補充，有關社區治療設施前期工作已密鑼緊鼓地進行中，當中亞博館西邊一塊3公頃用地建臨時醫院，約可提供800至1000張負壓病床；而現時亞博社區治療設施，則初步可增1000張負壓床。

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記者：陳正怡

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