【口罩供應】政府已向市民派送約2800萬個本地生產口罩　

▲ 政府已向市民派送約2800萬個本地生產口罩。（資料圖片）

商務及經濟發展局今日（7日）公布，政府在過去一個月已向全港約280萬個住宅地址派送約2800萬個一次性成人口罩，每戶10個。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，「防疫抗疫基金」下推出「本地口罩生產資助計劃」由3月申請至今，20條生產線獲批資助投產以穩定供應，建立存貨，應付政府和社會的需要。

按計劃，政府會向獲資助生產線採購口罩，為期一年。截至7月31日，政府已向計劃下20條生產線發放共約1400萬元的資本資助。20條獲資助生產線已合共向政府供應超過5600萬個口罩，當中約2800萬個已向市民派送。

是次派送口罩工作由香港郵政通過信箱或直接上門派送至全港各個住宅地址，現已順利完成。就未能成功派送口罩的情況，郵差已留下通知卡，讓市民憑卡在28個工作天內到指定郵局領取口罩。此外，社會福利署和各區民政事務處已協助安排派送口罩至部分香港郵政派遞服務未能覆蓋的住宅地址，例如劏房、村屋等。

如有住宅地址住戶至今尚未收到口罩或通知卡，又或對是次派送口罩的安排有任何查詢，可由下星期一（10日）早上九時起致電熱線183 6136，或電郵至enquiry@maskdistribution.hk查詢。

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責任編輯：陳子謙