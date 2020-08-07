【為母則強】TVB「御用宮女」張韋怡懷二胎不幸小產 　走出傷痛為小寶寶超渡

▲ 張韋怡走出小產陰霾。

2007年港姐兼有TVB「御用宮女」之稱的張韋怡（GoGo），在6年前與富商丈夫Michae結婚後，二人育有一子。原本懷第二胎將再為人母的張韋怡，上月底卻不幸地小產。歷此傷痛的張韋怡，今日（8月7日）於個人社交平台透露，已找來法王為小寶寶超渡，帖文裡更說道：「想通就不會再難為自己了」，看來她已慢慢走出小產陰霾。

張韋怡今日於個人IG貼出三張照片，只見她帶同媽咪及5歲兒子見活佛法王，雙手合十的張韋怡面帶微笑。

【金宵大廈】TVB「御用宮女」讀碩士進軍商界 丈夫是隱形地王住8千呎豪宅

▲ 張韋怡帶同母親及兒子見活佛法王。（取自instagram）

▲ 張韋怡跟母親及兒子雙手合十。（取自instagram）

【星爸媽抗疫】張韋怡煩惱5歲常囝囝捽眼 投資製酒精搓手液首批貨做慈善

當中張韋怡寫道：

當日機緣巧合得活佛法王加持，今天機緣有求又得法王超渡二寶，超六度，脫苦海，得永生世人的業緣自有計算，成就眾生。善良人總難為自己，惡人總為難別人……「佛也有法，有法自有理」想通就不會再「難為自己」了。婆婆要堅強，媽媽也堅強，爸爸也堅強，大寶小寶也要學會堅強！

▲ 張韋怡靠繪畫去舒發情緒。（取自instagram）

有報道指，張韋怡在今年6月底發現懷上第二胎，在上月初接受產檢時依然一切正常，可是在月底卻不幸小產，胎死腹中。

本月1日，張韋怡於社交平台貼出躺於病床的照片，當時她寫道：「來回地獄又折返人間，這雙小肉手妥妥的把我拉了回來......媽媽為了你一定要更加堅強！」

▲ 早前張韋怡於IG透露入院。（取自instagram）

直至大前日（8月4日），她再度發帖文說：「今天我們送你安心離開……哥哥也奉上祈願，希望你早些轉世得到幸福，或者輪迴回來再做我們的家人，再續我們的緣份與愛！媽媽感謝你，謝謝你讓我好好的活下去！因為你很勇敢，亦教會我勇敢！因為我們選擇善良，一定會得到更好的！」似暗指腹中胎兒不保。

面對小產的傷痛，張韋怡除了靠繪畫去紓緩情緒外，老公Michael一直在旁伴侶及照顧。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2