【港區國安法】美總領事館斥造成寒蟬效應　與社會人士會面並不神秘

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美國駐港領事館今日（7日）發表聲明，指港區國安法會對公民社會、傳媒造成寒蟬效應，影響公眾行使言論、表達及集會自由，是違反中國在《中英聯合聲明》作出的承諾。

聲明中指出，港區國安法製造恐懼氣氛及自我審查，又表明美國對香港政策不變，承認香港為中國一部份，支持一國兩制、高度自治，促請北京尊重對港人及國際社會作出的承諾。

另外，美國駐港總領事史墨客，早前與公民黨主席梁家傑及黨魁楊岳橋會面。聲明強調，駐港外交人員均會與建制派、反對派及社會各界會面，有關會面絕不秘密、神秘，強調外交工作是要認識當地，並讓其了解美國，有報導將會面形容為「勾結」是荒謬，反而凸顯出，港區國安法與安全無關，而是要為民主派人士噤聲，以及威嚇行使言論自由的人。

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責任編輯：陳宛彤