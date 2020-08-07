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【全民檢測】港府修例豁免內地檢測人員來港註冊　陳肇始：有關人士資格經驗無可置疑

社會 16:25 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情持續，港府向中央提出協助加大檢測量要求，並已派出內地檢測專家支援隊來港。港府亦將刊憲修改第359章《輔助醫療業條例》，准予有關內地檢測人員豁免註冊，來港協助加大檢測，有效期暫為2個月。

特首林鄭月娥提到，中央將安排人員到實驗室協助化驗工作，強調全部符合資格，並會以香港法律為基礎獲得臨時豁免。

食衞局局長陳肇始補充，當局將會刊憲修改第359章《輔助醫療業條例》，准予有關內地檢測人員豁免註冊，來港協助加大檢測，有效期暫為2個月。

她重申，有關由國家委派來港的病毒檢測人員，獲國家認可資格，受過培訓且具檢測病毒經驗，「經驗受訓及資格無可置疑」；又指需短期內盡快加大檢測量，與病毒作時間競賽，故作出修例豁免有關人士註冊。

林鄭月娥又強調，內地檢測人員合符內地制度資格，「不是他們不合資格，我們(修例)改到合資格」，當局決定是會加快提升檢測量。

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記者：陳正怡

 

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