【尖子攻略】跳級入讀大學醫科立志當無國界醫生 16歲男生：每天用8分力溫書

▲ 侯靖宣立志做無國界醫生幫人。

台灣的大學入學試8月6日放榜，台北市私立東山高中年僅16歲的學生侯靖宣，跳級被台灣大學醫學系錄取，成為全台最年輕的大學生。侯靖宣說指希望能爭取出國做交換生的機會，以後成為無國界醫生幫助更多人。

綜合台灣傳媒報道，2003年出生的侯靖宣，中三開始已經修讀高一的課程，成績名列前茅，高二上學期成功跳級，並入讀資優班。他去年暑假決定跳考大學，校方特別為他高三課程。

侯靖宣雖然成績名列前茅，但並非書呆子，他每天花在讀書的時間約5、6小時，其餘時間花在個人興趣上，會打球、看電影、看美劇，娛樂、藝術，並從高中開始已經涉略醫學類題材，幫助自己英文聽力跟閱讀能力。

侯靖宣選擇入讀醫科，是受到爸爸的影響。侯靖宣的爸爸是兒科醫生，父子二人平時在家中聊天，爸爸會分享診所大小事，並會聊及醫生與病人之間的關係，自小耳濡目染，燃起他對醫科的興趣。

侯靖宣的老師表示，侯靖宣上課時注意力高度集中，學習效率高，課後也能主動完成作業，而且會自行做題目並發掘問題，邏輯推理能力強，他在學校更加擔任不少公職，熱心幫助同學。

談及自己的讀書技巧，侯靖宣表示，考試不用太早準備，每天用8分力就好，並形容讀書是場長跑，不能一次用全力。他提到未來除了大學課程，有機會也想去國外交換，最想成為無國界醫生，到各國義診，幫助所有人。

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責任編輯︰王俊賢