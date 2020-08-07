【殺手之王】《殺神John Wick》將拍第4及5集 奇洛李維斯落實回歸明年初拍攝

▲ Liongate電影公司宣布，奇洛李維斯將接拍《殺神特工John Wick》第4及5集。

奇諾李維斯（Keanu Reeves）的《殺神特工John Wick》系列（John Wick）自2014年至今推出了3部片，一部比一部賣座。Lionsgate 電影公司今天（8月7日）就宣布李洛李維斯將會接連演出此系列的第4及第5集，兩片計劃明年初開拍，實為影迷好消息。

Lionsgate電影公司總裁John Feltheimer表示，正在籌備《殺神特工John Wick》第4及5集的劇本。他希望李洛李維斯2021年初有檔期時，即能夠兩部片接連拍攝。

目前，Lionsgate的計劃是《殺神特工John Wick 4》將於2022年5月27日在戲院與觀眾見面。

《殺神特工John Wick》憑著出色有創意的動作場面設計及緊湊情節，已成為賣座動作片系列，自2014年至今推出的3部片，全球票房共收5.842億美元（約46億港元）。

據悉，《殺神特工John Wick》系列還有衍生劇集《The Continental》將於第4集電影上映後於美國電視頻道Starz推出。

近期，55歲的奇洛李維斯人到中年依然是動作片男神，他近期便在德國柏林，為華納兄弟的大製作《22世紀殺人網絡4》（Matrix 4) 進行拍攝工作。