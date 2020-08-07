【新冠肺炎】本港新增89宗確診個案　81宗屬本地感染

▲ 衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增89宗確診個案。

本港第三波疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增89宗確診個案，其中8宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，32宗沒有源頭；另有50宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3名是由印度返港人士，其中兩名是家人一起回港，另一個是海員；2名是一起由厄瓜多爾返港的家人：一宗是由埃塞俄比亞返港；2宗是由菲律賓返港，分別是外傭和海員。

本地個案方面，40宗涉家庭、朋友聚會，包括Star Global 直銷群組再增5人染疫，詳情即睇：【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人確診 累計58人中招

衞生防護中心亦指，早前一名確診的印藉外傭（個案編號：3664），曾於7月至8 月3日曾入住銅鑼灣希雲大廈，詳情即睇：【印傭確診】早前確診印藉外傭 曾入住銅鑼灣希雲大廈

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙