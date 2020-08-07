【印傭確診】早前確診印藉外傭　曾入住銅鑼灣希雲大廈

▲ 早前一名確診的印藉外傭曾入住銅鑼灣希雲大廈。(陳國峰攝)

新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日（7日）新增89宗確診個案，81宗為本地感染，8宗輸入個案；當中49宗與之前的個案相關，32宗源頭不明；另有50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

【新冠肺炎】本港新增89宗確診個案 81宗屬本地感染

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，早前一名確診的印藉外傭（個案編號：3664），曾於7月25日至29日，8月1日至3日入住銅鑼灣希雲大廈，惟當局暫未找到相關地點的業主。曾與她同住的28名外傭，只有1人去了新僱主工作，連工作人員，當局已為當中30人做檢測，暫未有陽性個案，其他人正等待採樣。

此外，昨日（6日）初步確診的印傭今日確診（個案編號：3909）；曾同住的外傭及同一工作地點的同事需作檢疫。她曾於6月30日離開舊僱主，7月1日至31日到中環的安盛僱傭公司，與4至6名外傭同住；至8月1日到新僱主住所工作，8月4日開始發燒，新僱主帶其求醫，並將她送到將軍澳九龍東智選假日酒店等候結果。新僱主一家以及曾與該名印傭同住的4至6位外傭需要檢疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩