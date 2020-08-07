【直銷中心群組】旺角「Star Global」添5人確診　累計58人中招

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新冠肺炎疫情越趨嚴重，本港今日新增89宗確診個案，81宗為本地感染，8宗輸入個案，49宗與之前的個案相關，32宗源頭不明；另有50多宗初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代有關情況。

【新冠肺炎】本港新增89宗確診個案 81宗屬本地感染

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張竹君指，今日新增的本地個案中，當中40宗涉家庭、朋友聚會，Star Global 直銷群組再增5人染疫（個案編號：3857、3895、3919、3920、3923），至今累計58人中招。

此外，薄扶林的香港傷健協會賽馬會傷健營一名工作人員確診（個案編號：3860）；另有一名的士司機確診（個案編號：3991）。

據張竹君所知，該名於傷健營工作的人員是保護衣物是穿得足夠的，該地方會暫停接收確診者，亦會再派樣本樽予相關人士做檢測。患者曾於7月12日至14日曾於港泰護老院工作，惟因其CT Value比較高，需要入院作進一步調查才可得知是否早前已感染。

另外，張指留意到深水埗鴻裕大廈A座多了患者，大廈亦已增加清洗，可能有環境污染，當局會研究如何為居民做檢測。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭詩詩