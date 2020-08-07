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【新冠肺炎】再多3名患者離世合共有46位病人因疫過身　醫管局：現沒有確診者須等候入院

社會 16:39 2020/08/07

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當局指今日（7日）再多3名患者離世，合共有46位病人因疫過身。（陳永康攝）

本港第三波疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增89宗確診個案，其中8宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，32宗沒有源頭；另有50宗初步確診。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示現有沒有確診病人須等候入院，自從開啟亞洲博覽館後有更多病床可接收18至60歲病人，基本上現時病情接獲確診通知後，不用多等都可以入院，指亞洲博覽館可以舒緩入院的等候情況。而需要在家或在檢疫中心等候的確診後人士，通常為病人有自身的問題需要處理。同時，因60歲以上病人的病情可以迅速惡化，已盡快安排有關人士入住第一線隔離病房作治療。

【新冠肺炎】本港新增89宗確診個案　81宗屬本地感染

劉家獻提到，截至今早9時，而過去24小時，再多3名患者因疫離世，為第2842（早前留醫屯門醫院），3553（早前留醫明愛醫院）及3771號病人（早前留醫瑪嘉烈醫院），至今共有46位病人因疫過身。

截至今早9時新增94宗呈報個案；過去24小時，再多162人康復出院，至今共2620名病人康復出院。有1,110名確診者在留醫，其中41人危殆、50人嚴重，1,119名病人情況穩定。

公立醫院正使用1,245張負壓病床及681間負壓病房，使用量分別是65%和71%。截至今日中午，有140人在亞博留醫接受治療，有180名病人於鯉魚門隔離設施接受治療。

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記者：郭家穎

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