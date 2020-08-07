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【在家工作】疫情期間WFH　美國員工指工作量增

職場 16:35 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

美國有研究指出，疫情期間在家工作，員工工作時間竟比正常上班時間長，開會次數增加，亦為日常工作增添壓力。

新冠肺炎疫情導致全球不少企業實行在家工作（Work From Home）。但美國最近有研究指，疫情期間在家工作，員工的工作時間竟比正常上班時間長，開會次數增加，亦為日常工作增添壓力。

據彭博社報道，近日哈佛大學商學院和紐約大學研究人員，針對在疫情期間，研究美國員工的工作情況，調查涉及北美，歐洲及中東等16個地區，當中訪問超過2.1萬間公司及310萬位員工。

在家工作雖然可以減少乘搭交通工具的時間，但員工會因為欠缺時間管理，與同事溝通不便等原因，影響工作效率。研究人員以疫情前後兩個月的工作情況作比較，研究指出，在家工作期間，員工每日工作時間多出48.5分鐘，會議次數增加約13%，員工每日平均與同事傳送1.4封電郵。

報道指出，目前美國洛杉磯和芝加哥等少數地區的員工，平均工作時長已逐漸恢復疫前水平。但紐約、聖荷西及歐洲大部分地區，員工工作時間仍然較長。哈佛商學院教授Jeff Polzer表示，未來會作更多研究，以觀察員工的工作情況。但他認為，目前疫情仍在蔓延，短期內員工工作情況難以恢復到疫前水平。

目前美國疫情持續，不少企業員工未能正常返回辦公室工作。最近亦有不少科企宣佈，進一步延長在家工作安排。Google及Facebook均表示，直至明年7月，員工仍然可繼續在家工作。

責任編輯：李寶如

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