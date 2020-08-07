【新冠肺炎】羅致光：12名外傭違反防疫規定被罰款 周末警方會加強巡查

▲ 勞福局局長羅致光表示，直至8月2日為止，共有12名外傭因屢次勸告仍不遵守防疫規定，而被定額罰款2000元。（梁偉榮攝）

本港連續2日有曾留宿中介宿舍的印傭確診。勞福局局長羅致光今午（7日）表示，直至8月2日為止，共有12名外傭因屢次勸告仍不遵守防疫規定，而被定額罰款2000元。

他指，勞工處會透過僱主及領事館向外傭宣傳。而警方亦會在周末加強巡查，並與勞工處、食環署加強在外傭經常聚集地方宣傳，派發單張，以菲律賓、印尼及泰語播放錄音，提醒外傭遵守限聚令及配戴口罩。

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至於中介宿舍方面，羅致光稱會盡快為居於該類宿舍的外傭進行檢測，下周一亦會派口罩予職業介紹所。

而由於疫情，政府實施特別安排減少外傭返國次數，羅致光指因而多了外傭延長合約和轉僱主，令入境處工作增加。入境處已承諾加快處理審批，增加流轉，減少中介宿舍擠迫情況。

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記者：徐紹軒