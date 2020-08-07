【移民台灣】傳余文樂賣名車做子女教育基金　潮爸台北購豪宅有意長居當地

▲ 余文樂被指有意賣走在香港多架名車。

近年主力在內地及台灣發展的余文樂，17年跟台灣籍妻子王棠云結婚，翌年誕下兒子余初見（Cody），今年再宣布太太懷女嬰，預計年底再做爸爸的余文樂，日前有指正放售香港的名車，作為日後子女的教育基金，並計劃在台灣再置業，或有意長居台灣。

余文樂與台灣皮件千金王棠云（Sara）兩年抱兩，作為爸爸的余文樂責任重大，因此近年已不再如以往般貪玩，修心養性做好丈丈和好父親，更經常在網上發放一家三口家庭照，盡現溫情。

事實自疫情以來，影視界工作量減少，余文樂跟妻兒都留在台灣，暫時享受家庭樂。日前有報導指余文樂有意賣出香港多架名車，套現資金，作為將來子女的教育基金，或用作在台灣投資生意，有意在台灣長住。

【BB大晒】余文樂三年抱兩再做爸爸 太太懷第二胎揭曉BB性別

▲ 向來是車迷的樂仔,擁有多架名貴跑車。(取自IG)

余文樂本身是車迷，擁有多架名貴靚車，買車也從不手軟，據知余文樂名下擁有價值約300萬港元的保時捷911 GT3RT跑車，另擁有林寶堅尼、麥拉倫，以及Benz多款幾百萬名車，而他在台灣亦有一架古董保時捷911跑車，用作代步。

余文樂兩年前結婚，已有定居台灣打算，婚後已斥資約7千萬港元，購入台北中正區「頂禾園」物業，現時跟妻兒亦居於此豪宅，給太太安心養胎。

【中年男神】吳彥祖由美少年到型格中佬 余文樂+陳冠希年青顏值更勝韓星【多圖】

▲ 今年父親節，余文樂跟妻兒拍片公布太太懷女嬰。(取自IG)

投資有道

據台灣媒體報導，余文樂早前曾在台北市民大道四段睇樓，欲購入至少4,000萬港元的豪宅，似乎有意再在台灣入市，有指他置業首要考慮安靜及私隱度，對物業環境十分挑剔，故暫時仍未有心水目標。

▲ 樂仔又收藏不少古董名錶。(取自IG)

事實余文樂投資有道，16年已創立個人品牌MADNESS，18年投資了「瘋狂電競俱樂部」，涉足時裝和電競界，同時，熱愛收藏古董名錶的他，亦有多隻價值不菲及極具升值能力的名錶。