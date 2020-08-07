【全民檢測】全民檢測找出隱形病人可減社區傳播　張竹君：最好全世界停工但要視乎可行性

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全民檢測是希望找出更多無病徵的病人。（陳永康攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增89宗確診個案。港府今日（7日）宣布，將推行非強制性全民免費核酸檢測，有關措施最快於兩周後實施。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，全民檢測是希望找出更多無病徵的病人，由於現時有不少是沒有源頭個案，代表社區有隱性患者。

她續指，若可以找到更多患者，可以把他們和其緊密接觸者隔離，減低社區傳播，又指現時沒有禁足令，不少市民檢測後仍會外出工作，在這段時間疫情仍然嚴重，呼籲市民多留家中，特別是正等候檢測結果的人士。

張竹君又說，現在有不少懷疑個案和高風險病人包括的士司機、食肆員工等，都有進行病毒檢測，以找出隱性患者，但他們仍有上班，檢測範圍由高危群組延伸至全港市民，又指最好全世界停工，大家不用上班，但要視乎可行性。

被問到全民檢測後會令病人數目急增，醫管局和衞生署是否有能力應付，張竹君指，無論有多少確診者都會盡力進行個案進蹤和安排；醫院管理局總行政經理則指，會陸續在社區開設加多病床作治療措施，會配合政府政策，作出人手調配和安排，已應付增加的病床。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙