【奇蹟男嬰】BB出世始發現臍帶纏頸6圈　新手媽媽平安順產︰兒子太貪玩

▲ 內地有名新手媽媽順產誕下男嬰，出生時始發現他臍帶繞頸足足有6圈。

在十月懷胎的過程中，媽媽都會時刻關注寶寶的狀況，稍有不妥都會感到很焦慮，包括很常聽到的臍帶纏頸。內地有名新手媽媽順產誕下男嬰，出生時始發現他臍帶繞頸足足有6圈，她及醫護人員都大表震驚，同時都感恩BB能平安出世。

臍帶纏頸多達6圈

綜合內地傳媒報道，近日湖北宜昌市一名孕婦誕下「奇蹟男孩」，該名產婦是新手媽媽，大約36周產檢時，醫生發現她胎兒有臍帶繞頸的情況，當時僅纏繞1圈，表示BB的情況有機會變成臍帶繞頸2圈。

產婦狀況如常，至預產期順產誕下男嬰。當時BB的頸上確實有臍帶纏頸的情況，卻不是預料中的2圈，而是達6圈之多。負責的醫生表示工作了23年來首次看見此情況，十分驚訝，BB的情況如同少數民族戴上很多頸圈飾物。

媽媽表示知道兒子出世是這樣很驚訝，幸好有驚無險，兒子健康，她笑指兒子實在太貪玩了。

足月胎兒易出現臍帶繞頸

產婦陀著BB，經常聽到有胎兒出現臍帶纏頸的情況。TOPick訪問了婦產科專科醫生方秀儀，她解說臍帶是在出生前聯繫胎兒和胎盤，含有兩條動脈和一條靜脈，血管間有保護膠及玻尿酸，因此在正常情形下不易扭曲而影響血流。

臍帶主要作用是給胎兒提供氧氣、水和各種營養成分。另外，通過臍帶，胎兒將自己的廢料，如二氧化碳、尿等等排出，並由胎盤負責把這些廢料排在媽媽的血液中。

方醫生指出，據統計臍帶「真結」的發生率少於1%，如何自己套進去的仍是個謎，產前檢查不易發現，只有在胎兒不適及胎死腹中的案例中偶而會發現，但是否與真結有相關聯則並無定論。大約15%至34%的足月妊娠在臨床超音波檢查時，可發現有臍帶繞頸的情形，而在20周時，卻只有近6%有臍帶繞頸，這表示胎兒越成熟，活動越多，越易繞頸。

臍帶或會纏著胎兒手腳

臍帶也有機會纏著胎兒的身體其他部位，如手腳，不過多數會自己鬆開。臨床研究發現，沒有確證臍帶繞頸會影響胎兒健康。然而在產程中必須詳細監測胎心及產程，因為胎兒有臍帶繞頸，雖沒有增加嬰兒死亡率，但難產需緊急剖腹及胎兒受窘（缺氧）較多。至於孩童日後生長發育，並無異常。

方秀儀指出如有胎兒臍帶繞頸，醫生會用超聲波檢查血流是否異常，並且在作動時注意胎心及產程是否順利。孕婦亦應監察胎動，如胎動減少，應盡快求醫。臍帶繞頸多數是繞一兩圈，如報道中的BB出現四圈以上的是很罕見，約佔0.1%，而愈多圈愈危險。

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記者︰顏紫燕