建制派約見張建宗　倡推出全民檢測和「港康碼」

▲ 多名建制派立法會議員今早約見政務司長張建宗，就本港防疫工作進行討論。（ 梁偉榮攝）

多名建制派立法會議員今早約見政務司長張建宗，就本港防疫工作進行討論。建制派建議，加快分階段全民病毒檢測，並參考內地健康碼，推出「港康碼」，以及堵塞社區防疫漏洞，以應對秋冬季有可能發生的第四波疫情。

建制派「班長」廖長江表示，本港秋冬季或會面臨第四波疫情，相信未來一至兩年本港會與病毒共存，認為政府要考慮如何在經濟和防疫之間保持平衡。廖長江又指，近日不少網民對內地核酸檢測支援隊奸肆意抹黑，認為政府要澄清相關流言，向市民講解內地核酸檢測支援隊來港的角色。

建制派又促請政府收緊外傭檢疫安排，已完約的外傭需要盡快離港，並盡快將確診患者送離社區，密切接觸者亦應盡快送往隔離，要求當局在下一波疫情來臨前，完成興建第二所方艙醫院。

身兼行政會議成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，希望政府盡快推出「港康碼」，讓持有「港康碼」的市民可以到食肆堂食，認為若食肆實施相關防疫措施，可以全日開放堂食，「不需要一刀切」。廖長江指出，張建宗已表示積極研究「港康碼」，認為技術上可行，廖長江相信「港康碼」的設立只是時間問題。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM

記者︰尹櫻霖