【新冠肺炎】醫護個人防護裝備尚餘4個月量　 醫管局：疫情仍反覆當將積極添置

▲ 醫管局指現時個人防護裝備尚餘4個月用量。（陳永康攝）

本港第三輪疫情未止，衞生防護中心公布，本港今日（7日）新增89宗確診個案，其中8宗是輸入個案，連續5天少於100宗病例。新增的確診個案中，49宗與之前個案有關，32宗沒有源頭；另有50宗初步確診。

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醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，當局現時的個人防護裝備尚餘4個月用量，其中外科口罩量為3,500萬個、N95呼吸器280萬個、保護衣520萬件、面罩1000萬個。劉家獻續指雖然現時庫存量有上升，但疫情反覆，入院病人亦十分多，未來對個人防疫方面仍然有大需求，當局將繼續研究防護裝備方案，希望能夠進一步增加公立醫院個人防護裝備。

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記者：郭家穎