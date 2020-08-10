【懶人食譜】大廚教煮零難度消暑冬瓜湯　10分鐘快速完成消暑佳品

▲ 大廚教煮零難度消暑冬瓜湯，10分鐘可搞定大家不妨試試。

疫情期間，入廚煮食已成為我們的生活日常。大家經常煮不同的家庭小菜，不如再滾個合時的靚湯，一於跟會展中庭中菜館主廚蘇志輝師傅學煮一個冬瓜湯，材料簡單，沒有難度，更只需10分鐘便好，輕易做出一鍋適合一家大細飲用的消暑冬瓜湯。

夏天悶熱，太陽相當猛烈，溫度高達三十度以上，大家走在街上經常大汗淋漓，如果回到家飲到一碗消暑靚湯就最好不過。蘇志輝師傅便想到教煮冬瓜湯，更分享當中秘訣。

由於這是滾湯並非煲湯，故要將冬瓜皮去掉，因滾湯只需10分鐘，瓜皮這時仍十分硬身，入口會影響口感。反而如果煲冬瓜的老火湯則可保留瓜皮，賣相亦較佳。

蘇師傅說，過程可謂十分簡單。

而且，他說冬瓜肉也不適滾太久，10分鐘已很足夠，否則瓜肉會很腍，味道大打折扣。

▲ 會展中庭中菜館主廚蘇志輝師傅(湯炳強攝)

湯料變化多端

另外蘇師傅說這湯用的鹹蛋，取出鹹蛋黃後，宜先把它放在鉆板上用刀拍扁，可令它更容易熟透。他又提到用來滾湯的肉片，大家不妨選擇赤肉，即豬後髀肉，滾湯後可保持嫩滑口感。

而且他更提議把肉片調味，簡單以鹽及生粉等調味料醃一會，味道會較佳，滾好湯後更可以點豉油食，十分好送飯。

今次蘇師傅更加入草菇做湯料，因可增加一股清新的菌香，味道會更吸引。他說其實這湯的配料十分變化多端，更可配合小朋友口味，「可以加入貢丸、魚蛋、墨魚丸，小朋友自然會喜歡食，甚至加入少量粟米粒，令顏色更佳，更具吸引力。」

▲ 材料(湯炳強攝)

材料 冬瓜 1斤 草菇（切片） 7-8隻 瘦肉 2兩 罐頭雞湯 適量 薑 1片 鹹蛋 1隻 鹽 適量 生粉 適量

Steps

1. 先把冬瓜去皮及切件；瘦肉以鹽、生粉及水醃一會，備用。

▲ 把冬瓜切件(招美寶攝)

2. 把鹹蛋的蛋白及蛋黃分開﹐把鹹蛋黃拍扁，備用。

▲ 拍扁鹹蛋黃(招美寶攝)

3. 把雞湯加入清水放入煲內，比例為1:1，滾後加入冬瓜件。

▲ 湯滾後加入冬瓜(招美寶攝)

4. 順序加入薑片及草菇，大約煲了5分鐘後，再加入鹹蛋黃。

▲ 加入鹹蛋黃在湯內(招美寶攝)

5. 3分鐘後加入瘦肉，滾大約3-5分鐘後，便下鹹蛋白，撈勻，熄火，合蓋焗一會便可飲了。

▲ 最後加入蛋白(招美寶攝)

撰文：招美寶