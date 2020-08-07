【意大利名牌】FENDI聯乘視覺藝術家Joshua Vides 黑白塗鴉玩轉型格時尚
休閒 17:33 2020/08/07
今天的高級時裝品牌為求吸引顧客們的注意，單靠春夏和秋冬兩季的產品似乎並未足夠，要每個月都有新產品推出，就一定要靠「外援」協助，如果「外援」是有名氣的，甚至會為品牌帶來商業上的高峰，今次FENDI找來紮根洛杉磯的視覺藝術家Joshua Vides合作，就是一個最好的例子。
Joshua Vides是何許人？相信很多人都不認識，但只要你是球鞋迷，就一定會記得他曾經於2018年來港，宣傳和nike合作推出一對以筆觸勾勒出球鞋輪廓的Air Force 1球鞋，這對鞋就成了當年的搶購項目。兩年過後，Joshua Vides將這獨門秘技以同樣手法移師到FENDI身上，又會否叫大家另眼相看？
這一個有齊男女和童裝的聯乘系列名為California Sky系列，以黑和白色作主調，萬變不離其宗以箱頭筆繪畫的黑線在服裝和配飾中營造錯視效果。
誠然，俗語說「蹺唔怕舊、最緊要受」，就算是以前來自「意大利的同鄉」品牌Moschino都曾經推出過類似的設計，但如果FENDI做得美輪美奐，加上龐大的宣傳，大家又怎會介意這舊瓶新酒？畢竟貪新忘舊就是愛美人士的天性。
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記者：何偉雄
資料提供 : TOPick, 休閒