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【病毒溫床】冷氣維修工人穿鞋踩上壽司凍櫃　研究：新冠肺炎可經鞋底傳播

食用安全 17:12 2020/08/07

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

屯門一間壽司店內有冷氣維修工人，穿著鞋腳踩壽司凍櫃。

新冠肺炎爆發第三波疫情，市民防疫意識普遍提高。但最近有屯門網民爆料，自己的媽媽買餸，見到一間壽司店內有冷氣維修工人，穿著鞋直接用腳踩上壽司凍櫃，壽司凍櫃明顯可見擺放壽司，相當質疑衛生情形。早前有研究曾指出，醫護人員的鞋底可成新型冠狀病毒的載體，恐成病毒溫床。

據Facebook專頁「屯碼牛牛」，有網民今日分享經歷，指自己的媽媽往屯門置樂花園附近買餸，見到一間壽司店內，有一名維修冷氣的員工直接穿著鞋，腳踩壽司凍櫃，而周邊放有食物，令網民憂心食物安全，直言不敢進食：

佢哋就咁踩對鞋上個凍櫃嗰度，隔離仲要有盤壽司，佢地對鞋仲要無野包住。成件事一啲都唔衛生，呢排疫情佢哋仲要咁樣做，叫人哋點樣食？

網民的媽媽見到壽司店清潔完後拉上大閘，之後就不清楚店內情形，而他坦言食肆在疫情期間做好衛生是「基本把關」：

疫情期間個個都好注重衛生，但係身為食肆嘅都唔做好基本把關。

鞋底恐成病毒溫床

帖文引來網民議論紛紛，有網民留言指「有時會買，以後不會吃」。早前有研究發現，醫護人員鞋底可成新冠病毒的載體，研究由內地軍事醫學科學院領導，搜集了火神山醫院ICU和普通新冠病毒病房的地面、空氣、物件樣本。

結果顯示，醫護人員的鞋底有50%均對病毒呈陽性，研究人員針對研究結果指出，由於有逾半ICU醫護人員的鞋底都驗出對病毒呈陽性，相信醫護人員的鞋底會是病毒載體。研究人員因此強烈建議，醫護人員需定期清洗及消毒鞋。

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責任編輯：羅嘉欣

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