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【養生飲品】香港電車聯乘CheckCheckCin推桂花梨米水　限量版叮叮包裝滋陰潤燥$15／包

精明消費 00:00 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

CheckCheckCin推出叮叮特色的桂花梨米水。（圖片由香港電車提供）

夏去秋來，飲用滋潤的飲品最好不過。香港電車聯乘CheckCheckCin推出限量版桂花梨米水，包裝加入叮叮元素，富有香港文化歷史特色。

今年適逢香港電車116周年，CheckCheckCin特別推出限量版桂花梨米水，在初秋時分登場。限量版桂花梨米水包裝以綠色為主調，印上卡通叮叮圖案、CheckCheckCin及香港電車標誌，造型十分可愛。

限量版桂花梨米水（圖片由香港電車提供）

另外，桂花梨米水成分包括水、白米、冰糖、桂花、梨子濃縮汁及紅米，能紓緩皮膚乾、聲音沙啞及煩躁。此外，梨有潤肺生津功效；桂花香氣芬馥，有助減壓解鬱，配合健胃養胃的米水，滋陰潤燥，適合在秋季飲用。

桂花梨米水詳情：

售價：$15／包，$18／箱（12包)

售賣點：香港電車官方網站、CheckCheckCin門店、Green Common、Ztore、HKTVmall、c!ty’super

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編緝：王芷瑩

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