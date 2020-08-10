【超市大搜查】火腿可含多達11種添加劑　營養師拆解常見添加劑真身

▲ 米施洛營養護康中心註冊營養師陳錦生（Simon Chan），講解火腿加入的添加劑作用及潛在影響。

許多人食火腿，會集中留意卡路里，但其實一片小小的火腿，製作過程中可能加入了不少添加劑。TOPick搜羅市面上火腿的營養資料，發現有多款火腿含有超過5種添加劑，其中一款火腿所含添加劑更多達11種！為此邀請米施洛營養護康中心註冊營養師陳錦生（Simon Chan），拆解箇中添加劑作用及潛在影響。

增味劑621

Simon表示，常見於火腿或加工食品中的增味劑621（同E621、e621），其實是食物添加劑「穀氨酸鈉」（MSG，俗稱味精）的編號。

味精含有鈉成分，容易引致口渴。Simon指，部分對味精過敏人士，食用味精後可出現頭痛、手腳麻痺、昏昏欲睡及心跳加速等症狀，但暫時未有研究或足夠證據顯示，味精可令人體致毒。然而始終是化學物，且未能為人體帶來任何健康效果，因此建議少食為妙。

除了621外，620、627、631、635都是增味劑，同樣含有鈉，而每款增味劑各自含不同化學成分。不同增味劑有不同增味效果，635增味效果比621強3至4倍。特別一提的是，食物成分中如有「酵母提取物」、「大豆提取物」等字眼，其實都是味精。

防腐劑250

另一種常見於火腿的防腐劑250，其實是亞硝酸鈉（亞硝酸鹽的一種）。防腐劑250本身可作防腐，同時能令肉類維持粉紅色。適量加入亞硝酸鈉，可抑制細菌滋生，減低食物中毒風險。

但當亞硝酸鈉進入腸胃，人體內的胃酸有利亞硝酸鈉轉化成致癌物「亞硝基化合物」，從而增加致癌風險。Simon表示，添加劑250、251、252、249都含亞硝酸鹽，其中250、251帶有鈉成分。

色素124、127、129

除了上述防腐劑和增味劑外，也可留意色素。100至199都是色素，但要區分屬於人造色素或天然色素，就要從個別色素來判斷。天然色素相對健康一些，過往雖然曾有報道指，部分色素會引致過度活躍、專注力下降，但Simon稱現階段未有足夠證據顯示，色素對人體有明確影響。

Simon指，火腿中會出現的色素120、124、127、129，部分色素在其他國家被禁用。其中色素127曾被指有機會引起過度活躍症，而124或會導致哮喘人士變差，出現過敏反應，在美國、挪威被禁用。

至於色素129，分別被挪威、德國、瑞士、瑞典、法國、匈牙利、比利時等國家禁用。Simon表示，曾有研究以老鼠實驗，發現129有機會引致老鼠出現膀胱癌，但對人體來說暫未知實際影響。

穩定劑407

另外，值得留意的添加劑還有穩定劑407。Simon引述曾有報告顯示，穩定劑407可致脹氣，對腸胃敏感人士來說可引起腸道問題。

本港在2010年已立法實施，食物營養標籤上必須列明所有成分組合，而一般在本港獲准使用的食物添加劑，都是在安全分量下使用，當然加工肉類本身屬一級致癌物，為健康著想都應少食為妙。

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記者：陳昊淋