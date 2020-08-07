【新冠肺炎】配合政府延長特別上班安排　運輸署所有駕駛考試暫停至另行通知

▲ （經濟日報資料圖片）

運輸署今日(7日)宣布，為配合政府僱員特別上班安排延長至8月16日，運輸署轄下牌照事務處會繼續實施特別上班安排，直至另行通知。所有駕駛考試服務，包括路試、駕駛筆試（甲部試）及的士筆試，及駕駛考試排期服務將會繼續暫停，直至另行公告。

署方稱，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處，將繼續暫停即時申請的櫃位服務，但會提供已在網上登記預約的櫃位服務，及處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。

發言人稱，預計於特別上班安排下，已預約櫃位服務輪候時間會較長，各牌照事務處亦需時處理經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請，希望的巿民耐心等候及諒解，又籲市民盡量於牌照到期日前3至4星期遞交申請，為免延誤。

至於所有駕駛考試服務，署方會在恢復駕駛考試服務後，個別通知受影響考生新訂的考試日期。

署方呼籲，有需要的市民盡量透過網上登記預約服務，未能預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，或可於平日朝9晚5時間利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。

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責任編輯：陳正怡