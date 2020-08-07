黃之鋒被DQ區選資格申覆核 　政府質疑黃不提選舉呈請免盟友失議席



香港眾志前秘書長黃之鋒於2019年參選區議會選舉時，被選舉主任以其並非真心放棄港獨為由，褫奪其參選資格，黃其後提出司法覆核，案件今（7日）午於高等法院續審時，律政司一方質疑，黃之所以拒透過選舉呈請提出挑戰，是為免令盟友失去議席，實際上其訴訟權利並沒有被剝奪，而將同樣參選要求套用在區選上亦屬立法原意。法官押後裁決。

代表律政司一方的資深大律師余若海今午陳詞時指，《區議會條例》49（2）條已訂明，任何針對民選選舉的質疑，只可透過選舉呈請方式提出，而在終審法院案例中已列明，在選舉呈請中，法官並無酌情權決定是否要根據裁決，而判斷本來當選的人是否妥為當選，而是必須裁定他並非妥為當選，這是選舉呈請的結果，亦是為了維護選舉公平公正的做法。

余續指，一旦提出了選舉呈請，本來當選的人是否妥為當選已並非任由參選人決定，因為一旦選舉呈請成功，便反映該次選舉中必然有重大不尋常出現，亦因此必定沒有任何人是妥為當選。而在有參選人被取消提名的案件中，申請人更無權決定只挑戰選舉主任的決定，而不挑戰選舉結果，因為選民亦會因此而被剝奪了選擇投票予某些人的權利，因此這並非參選人的事，而是公共政策的事，申請人不能透過司法覆核提出質疑，然後要求法庭運用酌情權免推翻原有選舉結果。

至於申請人指若然無法提出司法覆核，即對其獲《基本法》35條保障的訴訟權利構成侵犯，余回應指，申請人的訴訟權利不但沒有被侵犯，更獲得一個更佳的權利，為何申請人明明可以提出選舉呈請，卻偏要投訴其訴訟權利受侵犯？余直指背後原因是申請人不想令他們已當選的盟友失去議席。

至於申請人指《立法會條例》40條對擁護《基本法》等的要求不應延伸至《區議會條例》34條，余回應指兩條例正正反映同樣參選要求，當初的立法原意亦是要對兩會參選人有同等要求。

而申請人質疑選舉主任取消其提名，是基於他的政治信念而作出懲罰，余指出，申請人有權抱有某些想法，但當他將有關想法透過簽署聲明而展現出來時，那就不再僅是想法，例如有人曾簽署聲明指未來1年都會留在香港，後來卻離開香港，這又是否不帶任何法律後果的想法？余質疑參選人不能講一套做一套。

代表黃之鋒的大律師吳靄儀回應指，黃於回應選舉主任的提問時，已明文表示他並不支持香港獨立，而他亦認為這不會違反《基本法》，但選舉主任卻選擇不相信他，對於律政司一方指黃講一套做一套，吳認為這是對於黃的誠信指控。

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記者：楊詠渝