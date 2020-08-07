【全民檢測】中山公園體育館改建檢測中心未經諮詢　中西區議員質疑黑箱作業促停止工程

▲ 政府今日（7日）公布中山紀念公園體育館將改裝為「火眼實驗房」，以加強病毒檢測能力，遭多名中西區議員反對。（陳永康攝）

政府今日（7日）證實中山紀念公園體育館將改裝為「火眼實驗房」，以加強病毒檢測能力。中西區區議會今召開特別會議，向民政專員表達市民對於設立檢測中心存在多項隱憂，批評政府未經諮詢便進行相關工程，中西區議會今已通過動議，要求政府立即停止工程。

多名民主派中西區區議員今午於會後見記者，質疑中山紀念公園體育館的環境，是否適合改裝成檢測中心，包括有關場地通風設施未獲本港專業人士認證，擔心會對附近的草地及海濱長廊造成影響，令街坊失去做運動的休憩空間；會上亦問及內地來港檢測人員會否住在民居附近的酒店，以及會否在中山公園野餐等，惟民政專員未有在會上交代。

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區議員亦引述當區民政專員稱，有關檢測中心正在設立階段，預計數周後啟用，但至於會佔用體育館多久，對方未能回答。

多名區議員又認為政府必須馬上封關，停止讓免檢疫人士入境，堵塞漏洞，否則再多檢測量也是徒勞無功。

中西區區議會主席鄭麗琼表示，作為當區區議員在今日會議前也無接獲任何政府部門通知，直至昨晚有街坊見到車輛運送物資到體育館才知悉事件，批評情況相當惡劣，形容區內30萬名市民被蒙在鼓裏。區議員葉錦龍引述當區民政專員稱，今早詢問食衞局人員才得知改建工程事宜，質疑當中涉及黑箱作業。

此外，今早多名中西區區議員包括許智峯及葉錦龍等人曾到體育館外視察，擬舉行特別議，被警方當場以涉違限聚令票控；記者會上多名區議員亦批評警方作出票控的行為屬無理打壓。

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責任編輯：馮琪雅