【高脂陷阱】麵包含反式脂肪易致肥增患心臟病風險　常見麵包脂肪含量大比拼

▲ 麵包含反式脂肪，攝取過多易致肥，並有機會增加患心臟病風險。

不少港人也會吃上麵包作早餐，但麵包含有反式脂肪，攝取過量易致肥，並有機會增加患心臟病風險。港人常吃的麵包中，部份更屬於高脂食物，其中牛角酥、雞尾包的脂肪含量也較高。要吃得健康，大家選購麵包時要多加留意！

飽和脂肪＋反式脂肪 增加體內「壞」膽固醇

世界衛生組織建議，一般成年人每日總熱量攝取約1500至2000千卡。每克脂肪提供9千卡熱量，故此每人每日從膳食攝取的脂肪不宜超過65克。

本港食物安中心指出，飽和脂肪及反式脂肪均會增加人體內「壞」膽固醇，以致患心臟病的風險增加。反式脂肪更會減少「好」膽固醇。食安中心建議，選擇飽和脂肪、反式脂肪含量低的食物。

世衞、聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於人體每日所需熱量的1%。以每日攝取2000千卡熱量的人士為例，反式脂肪的每日攝取量應少於2.2 克。

根據食物安中心的資料：

高脂＝每100克含超過20克總脂肪

低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

常見麵包脂肪含量

根據食安中心的數據，港人常吃的麵包中，其中13款的熱量及脂肪含量如下（每100克食物計算）：

熱量（千卡） 總脂肪（克） 飽和脂肪（克） 反式脂肪（克） 牛角酥 440 27 15 0.7 雞尾包 390 19 8.8 0.41 椰絲奶油包 390 19 6.6 NA 熱狗 247 14.84 5.213 NA 菠蘿包 360 13 4.8 0.072 腸仔包 290 13 3.7 0.044 叉燒菠蘿包 310 12 3.9 0.065 甜餐包 330 9.4 3.3 0.057 吞拿魚包 270 9.1 2.8 0.068 提子麥包 330 8.8 2.8 0.06 芝麻包 310 8.6 3.2 0.049 白方包 (有皮) 290 7.2 2.5 0.032 白方包 280 6.3 2.1 NA

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣