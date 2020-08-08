【高脂陷阱】麵包含反式脂肪易致肥增患心臟病風險 常見麵包脂肪含量大比拼
食用安全 14:58 2020/08/08
不少港人也會吃上麵包作早餐，但麵包含有反式脂肪，攝取過量易致肥，並有機會增加患心臟病風險。港人常吃的麵包中，部份更屬於高脂食物，其中牛角酥、雞尾包的脂肪含量也較高。要吃得健康，大家選購麵包時要多加留意！
飽和脂肪＋反式脂肪 增加體內「壞」膽固醇
世界衛生組織建議，一般成年人每日總熱量攝取約1500至2000千卡。每克脂肪提供9千卡熱量，故此每人每日從膳食攝取的脂肪不宜超過65克。
本港食物安中心指出，飽和脂肪及反式脂肪均會增加人體內「壞」膽固醇，以致患心臟病的風險增加。反式脂肪更會減少「好」膽固醇。食安中心建議，選擇飽和脂肪、反式脂肪含量低的食物。
世衞、聯合國糧食及農業組織建議，反式脂肪攝取量應維持於人體每日所需熱量的1%。以每日攝取2000千卡熱量的人士為例，反式脂肪的每日攝取量應少於2.2 克。
根據食物安中心的資料：
- 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
- 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪
常見麵包脂肪含量
根據食安中心的數據，港人常吃的麵包中，其中13款的熱量及脂肪含量如下（每100克食物計算）：
|熱量（千卡）
|總脂肪（克）
|飽和脂肪（克）
|反式脂肪（克）
|牛角酥
|440
|27
|15
|0.7
|雞尾包
|390
|19
|8.8
|0.41
|椰絲奶油包
|390
|19
|6.6
|NA
|熱狗
|247
|14.84
|5.213
|NA
|菠蘿包
|360
|13
|4.8
|0.072
|腸仔包
|290
|13
|3.7
|0.044
|叉燒菠蘿包
|310
|12
|3.9
|0.065
|甜餐包
|330
|9.4
|3.3
|0.057
|吞拿魚包
|270
|9.1
|2.8
|0.068
|提子麥包
|330
|8.8
|2.8
|0.06
|芝麻包
|310
|8.6
|3.2
|0.049
|白方包 (有皮)
|290
|7.2
|2.5
|0.032
|白方包
|280
|6.3
|2.1
|NA
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責任編輯：羅嘉欣