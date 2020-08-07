何鴻燊遺產再有家族成員出手　繼何超雄後何超瓊向高院登記知會備忘

▲ 何超瓊今（7日）透過律師樓就其遺產向高等法院登記知會備忘。（資料圖片）

賭王何鴻燊逝世後，繼其長房幼女何超雄及外甥何東舜銘後，其二房長女何超瓊今（7日）亦透過律師樓就其遺產向高等法院登記知會備忘，要求法庭勿在未有通知她的情況下，將父親的遺產授予書蓋章。

現年57歲的何超瓊是何家二房藍瓊纓的長女，她曾是香港女首富，及有「賭后」之稱，早前何鴻燊逝世當天，亦是由何超瓊代表家人公布父親死訊。

律師黃鶴鳴早前解釋，通常登記知會備忘是展開爭產官司的第一步，因為一旦有人存檔知會備忘，即代表有第三者對相關遺囑有意見，遺產承辦人於申請將死者的遺產授予書蓋章前，必先通知該些人士。



黃今再指出，隨著登記知會備忘的人愈來愈多，他日一旦展開的爭產官司亦必然更為複雜。黃續指，通常遺囑執行人或遺產承辦人本人不會登記知會備忘，多數是某個遺產受益人出對於遺囑有效性或遺產承辦人的人選有質疑時，才會登記知會備忘。

黃又指，一般情況下，若死者生前有訂立遺囑，亦會指明一個遺囑執行人，否則死者的配偶及子女就會順序自動成為遺產承辦人。當遺產承辦人申請將死者的產授予書蓋章時，法庭就會召開聆訊，讓曾經登記知會備忘的相關人士陳述他們與死者遺產的利害關係，若然法庭認為登記知會備忘的人沒有理據，將會剔除其登記，以免阻礙相關遺產承辦手續。

何超雄早前於父親逝世後約1星期，便率先登記知會備忘，而賭王的外甥何東舜銘則緊接於6月12日亦登記知會備忘。

何鴻燊於今年5月26日在養和醫院逝世，享年98歲，其喪禮於7月初在香港殯儀館舉行，多名政商界名人均有到場致祭。

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記者：楊詠渝